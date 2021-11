Facebook to Meta – un coup de pub ou un mouvement pour gagner la confiance des consommateurs et de la marque

Le grand acte de foi pour la plateforme sera de capturer un utilisateur au sein de son écosystème en offrant une gamme d’outils d’engagement aux marques

Non, ce n’est pas un film merveilleux, mais plutôt son géant des médias sociaux Facebook unissant son univers de produits sous « Meta » ou ce qu’on appelle maintenant, Metaverse. Avec ce nom, la société de médias sociaux a clairement indiqué aux utilisateurs et aux marques qu’elle avait créé son propre univers numérique qui peut être utilisé pour créer une expérience immersive. Bien que des détails granulaires n’aient pas encore été révélés sur l’avenir de l’entreprise, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a indiqué que l’entreprise pourrait introduire un système de compte unifié pour toutes ses applications sociales en se concentrant sur l’IA, la VR et la technologie virtuelle 3D. Alors que Meta plus tôt, Facebook se prépare à sa transformation commerciale gigantesque, cela ouvrira de nouvelles opportunités pour les annonceurs, mais il n’y aura pas d’impact immédiat, selon l’industrie. « Dans l’état actuel des choses, cela ne change rien pour la marque, le marketing ou l’annonceur au quotidien sur Meta, pour le moment. C’est l’avenir du marketing. Je vois mieux à quel point le numérique ou le mobile était il y a dix-douze ans. Le métaverse est la prochaine opportunité massive pour les marques de s’engager avec leurs consommateurs de nouvelles manières », a déclaré à BrandWagon Online Gopa Menon, responsable numérique de Mindshare South Asia.

Et, il y aura des marques qui voudront peut-être expérimenter avec le Metaverse dans une phase initiale, « Metaverse rendra important pour les marques d’exploiter des données riches et des informations sur qui sont leurs consommateurs et ce qu’ils font, allant au-delà de votre démo normale ou annonces ciblées. Ce sera plus prédictif et donnera également un aperçu de ce qui se passe dans l’esprit des gens afin d’obtenir une réponse. D’autres flux tels que E-commerce / Crypto / VR/AR gagneront également en importance dans le méta-écosystème », a-t-il noté.

À un niveau plus large, l’objectif de Meta sera d’investir et de faire évoluer en permanence son écosystème composé de Facebook, WhatsApp et Instagram. Le grand acte de foi pour la plateforme sera de capturer un utilisateur au sein de son écosystème en offrant une gamme d’outils d’engagement aux marques. « La nouvelle infrastructure technologique et le nouvel écosystème que Meta a l’intention de créer offriront d’énormes opportunités aux marques. Grâce à une connexion significative avec les utilisateurs dans un monde virtuel, les marques pourront avoir un impact sur les utilisateurs avec une meilleure visibilité et les premières marques auront un avantage sur les autres », Preetham Venkky, président, 22feet Tribal Worldwide et directeur numérique, DDB Mudra Group , mentionné .

Fait intéressant, l’exercice de rebranding est également comparé à la décision du géant de l’Internet Google d’appeler sa société mère Alphabet en 2015. Selon des experts du secteur similaires à Alphabet, Meta se positionnerait comme une marque d’entreprise ou une société mère et apporterait toutes les autres applications technologiques telles que comme Facebook, WhatsApp, Instagram et Oculus sous un même parapluie, a noté Shradha Agarwal, COO et responsable de la stratégie, Grapes Digital.

À noter, WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger ont déjà commencé à montrer la nouvelle marque Meta de l’entreprise. Pour Lloyd Mathias, stratège en affaires et investisseur providentiel, la marque d’entreprise Meta peut aider à conduire la prochaine vague de technologies Internet, car Facebook est désormais bien plus qu’une simple plate-forme de médias sociaux et envisage un amalgame de réseaux sociaux, d’IA, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. .

La refonte de la marque fait suite aux critiques croissantes auxquelles le géant des médias sociaux a été confronté contre les problèmes de sécurité et de confidentialité liés aux utilisateurs. « Le principal objectif de ce changement de marque était de garder toutes les nouvelles négatives de côté et de se concentrer sur la croissance et le développement futurs », a déclaré Agarwal de Grapes Digital. Avec l’intégration de toutes les applications sous un nouveau nom, l’entreprise doit s’efforcer de renforcer la confiance des utilisateurs qu’elle peut protéger la vie privée de tous ceux qui utilisent les applications.

Quelques jours après le changement de marque, la société mère de Facebook, Meta, a annoncé qu’elle supprimerait les options de ciblage publicitaire sensibles liées à la santé, à la race ou à l’origine ethnique, à l’affiliation politique, à la religion ou à l’orientation sexuelle à partir du 19 janvier. , la société a reconnu que la décision pourrait avoir un impact sur certaines entreprises et organisations. Il s’agit du premier grand pas de l’entreprise vers la protection des informations sensibles. « Les défis de Facebook avec les utilisateurs et les organismes de réglementation sur les questions de confidentialité sont un flux parallèle et la création de Meta peut ne pas avoir une incidence directe sur cela. Cependant, en tant qu’entreprise, Meta peut travailler pour assurer une plus grande diffusion sur toutes les plateformes et s’aventurer dans de nouveaux domaines qui peuvent réduire sa dépendance à l’égard de la monétisation des données des utilisateurs grâce à la publicité personnalisée », a déclaré Mathias.

Lire aussi : Twitter met en place des solutions de technologie publicitaire ; cherche à augmenter le retour sur investissement des annonceurs via Next

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.