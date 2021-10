Peu de détails sont connus pour l’instant sur ces nouvelles mesures qui sont en cours d’élaboration

Instagram : Les adolescents deviennent de plus en plus accros à Instagram appartenant à Facebook, ce qui est une source de préoccupation car une partie du contenu de l’application est nuisible. Cependant, maintenant, un cadre de Facebook a déclaré que le géant des médias sociaux travaillait à l’introduction de mesures qui tenteraient d’éloigner les adolescents d’un contenu aussi préjudiciable. Ce développement est intervenu à un moment où les États-Unis examinent la manière dont les plateformes de médias sociaux comme Facebook et sa filiale Instagram affectent la santé mentale des jeunes. Le développement a été révélé par le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, qui semblait également ouvert à l’idée que les régulateurs examinent des algorithmes qui amplifient le contenu sur Facebook.

L’interview de Clegg est intervenue quelques jours après que la dénonciatrice et ancienne employée de Facebook, Frances Haugen, a déclaré que le géant de la technologie incitait les utilisateurs à continuer à faire défiler, ce qui nuisait au bien-être des adolescents.

Clegg a déclaré dans sa déclaration que Facebook allait introduire des mesures qui, selon la société, feraient une grande différence. Selon ces mesures, chaque fois que le système de Facebook voit si un adolescent a consulté le même contenu à plusieurs reprises, et dans le cas où un tel contenu n’est pas propice au bien-être de l’adolescent, il sera « poussé » de regarder d’autres contenus. .

En dehors de cela, le géant des médias sociaux cherche également à introduire quelque chose qu’ils ont appelé « Faites une pause », qui inciterait les adolescents à faire une pause dans l’utilisation d’Instagram.

Peu de détails sont connus pour l’instant sur ces nouvelles mesures sur lesquelles on travaille, et par conséquent, il n’est pas encore clair si ces mesures seraient mises en œuvre uniquement sur Instagram, sur Facebook ou les deux. Cependant, Instagram étant la nouvelle plate-forme de médias sociaux préférée des adolescents, qui ne sont pas aussi friands de Facebook qu’il y a sept ou huit ans, la mise en œuvre de ces mesures sur Instagram serait plus cruciale que sur Facebook. De nombreux contenus publiés sur les réseaux sociaux sont presque inadaptés aux enfants et, malheureusement, la plupart du temps, la fonction de signalement de contenu sur Facebook ou Instagram n’aide pas à supprimer ce contenu. Certains contenus publiés sont trop sanglants, violents ou même sexuellement explicites, et c’est un endroit où les parents ne peuvent pas empêcher complètement leur enfant d’être influencé par un contenu qui pourrait ne pas être le plus sain.

Alors que Facebook essaie de s’assurer que ces mesures seraient prises pour aider les adolescents, il n’est pas clair quand ces mesures seraient mises en œuvre ni même dans quelle mesure elles seraient efficaces. Facebook a essayé pendant des années de pacifier les utilisateurs avec un récit de « faites-nous confiance », en essayant de s’assurer qu’ils apporteraient des mesures qui résoudraient les problèmes qu’ils ont créés en premier lieu, mais la plate-forme n’a pas encore répondu efficacement à l’un des ces promesses.

