Facebook travaille sur l’ajout de la monétisation aux groupes et aux communautés

11/06/2021 à 23:17 CET

Facebook, ou comme on l’appelle maintenant, Meta ajoute des fonctionnalités de monétisation à une autre partie de son service : les groupes. Le réseau social teste de nouveaux outils qui permettent aux responsables de groupe de gagner de l’argent, avec de nouvelles fonctionnalités d’achat, de collecte de fonds et d’abonnement.

La compagnie a annoncé les mises à jour lors de son sommet annuel des communautés, où il a déclaré que les nouvelles fonctionnalités aideront les personnes qui dirigent des groupes à « soutenir & rdquor ; les communautés qu’ils ont bâties. Avec les changements, Facebook offre à un administrateur de groupe trois façons de monétiser ses communautés. Les deux premiers consistent en des magasins communautaires et des événements de collecte de fonds, et reflètent les fonctions dans d’autres parties de la plate-forme. Les magasins communautaires sont une extension des fonctionnalités Facebook existantes et permettent aux administrateurs de groupe de vendre des marchandises thématiques ou d’autres produits. De même, les activités de collecte de fonds permettront aux gestionnaires de financer collectivement des projets spécifiques ou de « compenser les frais de fonctionnement du groupe ».

Mais la troisième fonctionnalité est complètement nouvelle : les sous-groupes payants. Les sous-groupes sont essentiellement de plus petits groupes au sein d’un groupe où les membres paient des frais mensuels pour participer. Alors que Facebook permet également aux administrateurs de groupe de créer des sous-groupes gratuits, la version payante de la fonctionnalité est le dernier effort de la société pour créer des produits par abonnement.