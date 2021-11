Facebook travaille sur un moteur de traduction universel pouvant comprendre 128 langues différentes

Vous connaissez ces appareils de traduction futuristes qu’ils ont dans les films de science-fiction, qui permettent à des personnages d’univers totalement différents de converser, en temps réel, sans avoir besoin d’aucune connaissance préalable de la langue locale ?

Cela pourrait bientôt être une réalité, l’équipe de recherche sur l’IA de Facebook dévoilant aujourd’hui ses derniers travaux sur un système de traduction linguistique amélioré, qui, à l’heure actuelle, peut traduire jusqu’à 128 langues différentes en anglais au sein d’une seule application.

Appelé XLS-R, le processus est capable d’effectuer la reconnaissance vocale, la traduction vocale et l’identification de la langue à un taux plus élevé que tout autre système similaire disponible.

Comme expliqué par Facebook AI :

« Formé sur plus de 436 000 heures d’enregistrements vocaux accessibles au public, XLS-R est basé sur wav2vec 2.0, notre approche d’apprentissage auto-supervisé des représentations vocales. En utilisant des données vocales provenant de différentes sources, allant des débats parlementaires aux livres audio, nous avons étendu à 128 langues différentes, couvrant près de deux fois et demie plus de langues que son prédécesseur.

En effet, Facebook dit qu’il a testé XLS-R par rapport à quatre principaux critères de reconnaissance vocale multilingues, dans lesquels il a surpassé ses résultats dans la plupart des langues testées.

« Plus précisément, nous l’avons essayé sur cinq langues de BABEL, 10 langues de CommonVoice, huit langues de MLS et les 14 langues de VoxPopuli.

Comme vous pouvez le voir ici, les taux d’erreur de ces systèmes sont encore relativement élevés pour certaines langues, mais le XLS-R montre une nette amélioration de la précision, que Facebook continue d’améliorer au fur et à mesure qu’il développe le processus.

Cela pourrait éventuellement ouvrir une gamme de nouvelles applications, y compris la connexion transfrontalière et le commerce, élargissant les opportunités pour les entreprises du monde entier.

Facebook note également que de tels systèmes pourraient être d’une grande valeur dans ses futures applications de métaverse, facilitant une connexion plus universelle dans ces communautés numériques et ouvertes du monde.

Comme indiqué, Facebook développe toujours le système, et Facebook note également qu’il y a plus de 7 000 langues parlées dans le monde, donc c’est loin d’être un traducteur vraiment universel. Mais c’est une autre étape vers cette prochaine étape, et vers faire de Facebook un utilitaire plus critique en matière de connexion.

Vous pouvez en savoir plus sur la recherche XLS-R de Facebook ici.