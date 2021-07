in

Facebook a annoncé une expansion majeure de son service de jeux en nuage, portant la plate-forme gratuite à plus de 98% des personnes aux États-Unis à partir d’aujourd’hui. Mais malgré cette extension, la plate-forme n’est toujours pas disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad en raison d’un différend entre Facebook et Apple concernant la politique de l’App Store.

Jason Rubin, le chef des jeux de Facebook, a expliqué dans une interview à Protocol que sa plate-forme de jeux en nuage sera accessible à tout le monde aux États-Unis d’ici la fin de l’année. Un déploiement est également en cours au Canada et au Mexique, et il arrivera en Europe occidentale et centrale d’ici 2022.

« Pour nous, le streaming dans le cloud est un moyen de fournir un accès instantané et multi-appareils aux jeux, où que les gens veulent jouer. Les gens jouent à nos jeux en streaming en même temps que les jeux en HTML5. Et ils ne devraient pas avoir à trop réfléchir à la façon dont les jeux sont livrés tant que nous faisons bien notre travail », a déclaré Rubin.

Facebook s’associe également à Ubisoft pour apporter ses titres de jeux mobiles à la plate-forme de jeux en nuage Facebook. À l’heure actuelle, le service compte plus de 25 titres dans un large éventail de catégories.

Mais, malheureusement, même si l’application Facebook Gaming est disponible sur l’App Store, aucun de ces jeux n’est disponible pour jouer sur iPhone et iPad. Engadget a rapporté aujourd’hui que Facebook a déclaré qu’il “travaillait toujours pour obtenir des jeux en nuage sur les appareils iOS”.

Le problème entre Facebook et Apple se résume aux directives de l’App Store, qui n’autorisent pas les « magasins dans un magasin » sur l’App Store. Facebook a publiquement condamné ces règles, mais Apple n’a montré aucun signe de recul. Apple a déclaré que chaque jeu en streaming doit être soumis à l’App Store en tant qu’application individuelle. Certaines entreprises, telles que Microsoft, ont plutôt opté pour une expérience Web.

