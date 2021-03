Facebook travaillerait sur une nouvelle version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans

Après avoir déployé une mise à jour qui restreint la fonction de messagerie directe pour les adolescents, Instagram pourrait bientôt introduire une nouvelle plate-forme pour les enfants. Comme découvert par Actualités BuzzFeed, Facebook travaille sur une nouvelle version du populaire réseau social photo destiné aux enfants de moins de 13 ans.

Selon le rapport, cette nouvelle plateforme a été mentionnée dans un message interne de l’entreprise vu par Actualités BuzzFeed. Écrit par le vice-président du produit Instagram Vishal Shah, le mémo indique que Facebook souhaite proposer une version sûre d’Instagram entièrement conçue pour les enfants.

«Nous allons construire un nouveau pilier jeunesse au sein du groupe de produits communautaires pour nous concentrer sur deux choses: (a) accélérer notre travail d’intégrité et de confidentialité pour assurer l’expérience la plus sûre possible pour les adolescents et (b) créer une version d’Instagram qui permet aux personnes sous l’âge de 13 ans pour utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois. »