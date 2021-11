Facebook tue son système controversé de reconnaissance faciale

Facebook s’est rebaptisé Meta, mais cela ne suffit pas à effacer tous ses problèmes. Mark Zuckerberg et son équipe ont un long chemin à parcourir pour regagner la confiance des consommateurs. Et cela ne se fera pas sans un changement significatif. Mais Facebook semble prêt à réparer certains torts du passé. Tout commence par la suppression de la prise en charge de la reconnaissance faciale de l’application Facebook.

La reconnaissance faciale controversée de Facebook disparaît

Facebook a vu beaucoup de critiques dans le passé pour le programme de reconnaissance faciale qu’il a utilisé dans son application. L’entreprise utilise cette technologie depuis plus de dix ans. Mais en 2019, Facebook a finalement commencé à demander aux utilisateurs s’ils voulaient autoriser l’application à utiliser la technologie de reconnaissance faciale sur leurs photos.

Facebook a conçu la fonctionnalité pour permettre aux gens de taguer leurs amis plus facilement sur les photos. Et les utilisateurs pouvaient refuser d’utiliser la fonctionnalité dans le passé. Cependant, le système de reconnaissance faciale de Facebook a subi de nombreuses réactions de la part des régulateurs et des consommateurs.

Facebook a annoncé dans un article de blog qu’il retirerait le système de reconnaissance faciale sur Facebook. Si vous vous êtes inscrit, vous ne pourrez plus identifier automatiquement vos amis sur les photos.

Facebook a également déclaré que le changement aurait un impact sur la fonction Automatic Alt Text (AAT) qui crée des descriptions d’images pour les personnes aveugles et malvoyantes. AAT utilise la reconnaissance faciale pour répertorier les noms des personnes sur une photo avec la reconnaissance faciale activée. À l’avenir, ATT ne dira aux utilisateurs que le nombre de personnes sur une image. Facebook a également annoncé qu’il supprimerait plus d’un milliard de modèles de reconnaissance faciale individuels de ses serveurs.

Pourquoi Facebook fait-il cela ?

Facebook a déclaré dans l’annonce que le changement « nécessitait un examen attentif », car la fonctionnalité alimente certaines des fonctionnalités intelligentes de son application. Mais Facebook est également à l’écoute des « nombreuses inquiétudes concernant la place de la technologie de reconnaissance faciale dans la société, et les régulateurs sont toujours en train de fournir un ensemble clair de règles régissant son utilisation. Au milieu de cette incertitude persistante, nous pensons qu’il est approprié de limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale à un ensemble restreint de cas d’utilisation. »

On pourrait supposer que la partie «régulateur» est un indice important de la raison pour laquelle Facebook retire sa technologie de reconnaissance faciale. Les régulateurs examinent de nombreuses autres controverses sur Facebook. Réduire la technologie controversée de reconnaissance faciale est un choix intelligent. Facebook va gagner de la bonne volonté, malgré la perte d’accès aux données de reconnaissance faciale.

Fait intéressant, Facebook a déclaré que « plus d’un tiers des utilisateurs actifs quotidiens de Facebook » ont choisi d’utiliser la fonctionnalité. Cela signifie que de nombreuses personnes ont déjà choisi de ne pas utiliser cette fonctionnalité.

Une autre chose à considérer est que l’entreprise disposait de plus d’une décennie de données de reconnaissance faciale pour former son algorithme. C’est toujours une victoire massive. Ces algorithmes ne disparaissent pas et pourraient être utilisés dans d’autres domaines à l’avenir.

La montre Meta divulguée comporte une encoche pour appareil photo. Source de l’image : Steve Moser/Bloomberg

La reconnaissance faciale a toujours sa place dans l’avenir de Facebook

Facebook a également expliqué dans son article de blog que la reconnaissance faciale est toujours un « outil puissant » pour des choses comme la vérification de son identité afin de prévenir la fraude et l’usurpation d’identité. « Nous pensons que la reconnaissance faciale peut aider pour des produits comme ceux-ci avec la confidentialité, la transparence et le contrôle en place, vous décidez donc si et comment votre visage est utilisé », a déclaré Facebook. « Nous continuerons à travailler sur ces technologies et à engager des experts externes. »

Facebook a déclaré qu’il continuerait à travailler sur certains cas d’utilisation de la reconnaissance faciale, comme « des services qui aident les gens à accéder à un compte verrouillé, à vérifier leur identité dans des produits financiers ou à déverrouiller un appareil personnel ». Mais il prévoit de s’assurer que les gens ont « la transparence et le contrôle sur leur reconnaissance automatique.

Facebook n’a pas fourni d’exemples spécifiques d’endroits où il utilisera la technologie de reconnaissance faciale dans ses produits. Mais la société construira beaucoup de matériel sous Meta, ce qui pourrait impliquer des fonctionnalités de reconnaissance faciale. Les appareils Portal et Oculus ont des caméras. Et la Meta Watch aura sa propre caméra.

Le billet de blog a laissé entendre que c’est sur les appareils personnels que la technologie pourrait fonctionner le mieux. « La reconnaissance faciale peut être particulièrement utile lorsque la technologie fonctionne en privé sur les propres appareils d’une personne », a déclaré Facebook. « Cette méthode de reconnaissance faciale sur l’appareil, ne nécessitant aucune communication de données faciales avec un serveur externe, est le plus souvent déployée aujourd’hui dans les systèmes utilisés pour déverrouiller les smartphones. » Facebook n’a pas nommé Apple, mais c’est la seule entreprise à profiter de la reconnaissance faciale sur iPhone et iPad de la manière décrite ci-dessus.