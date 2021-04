Facebook Tweaks Sorting, Insta’s Reels devient Full TikTok – WWD

Les médias sociaux ne se reposent jamais: mercredi, Facebook a révélé des changements qui donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils voient dans leurs flux et leurs pages d’accueil et qui peuvent commenter, tandis que la fonction Reels d’Instagram a franchi une nouvelle étape pour devenir plus comme TikTok.

Sur la plate-forme Facebook principale, les utilisateurs d’Android ou d’iOS peuvent trier les éléments du fil d’actualité par les plus récents ou laisser les algorithmes choisir. Ils peuvent également modifier le contenu qui apparaît sur leurs pages d’accueil en utilisant le paramètre «Favoris».

« En sélectionnant jusqu’à 30 amis et pages à inclure dans les favoris, leurs publications apparaîtront plus haut dans le fil d’actualité classé et peuvent également être vues comme un filtre séparé », a expliqué la société, ajoutant qu’elle prévoyait de modifier l’interface pour créer la fonctionnalité. plus accessible.

Un contrôle accru des utilisateurs sur les commentaires fait également partie de la mise à jour. Les gens auront de nouvelles capacités pour permettre uniquement aux «amis», aux «amis d’amis» ou au «public» plus large de laisser des messages, comme les paramètres de visibilité des messages. Twitter a adopté des fonctionnalités similaires, de sorte que les utilisateurs de la plate-forme de micro-messagerie peuvent trouver le nouveau flux de Facebook familier.

Cela rejoint les autres changements de Facebook qui permettent aux gens de couper les publicités politiques ou de «répéter» une page ou les publications d’une personne en particulier.

Les mises à jour ressemblent à une réaction à la chaleur dirigée contre le géant de la technologie sur la façon dont il gère la diffusion de la désinformation. Les critiques, y compris ceux du Congrès, accusent l’entreprise de ne pas en faire assez pour endiguer l’amplification des contenus dangereux – allant même jusqu’à dire que la plate-forme aide à radicaliser les gens en affichant des contenus de plus en plus préjudiciables, une fois qu’un utilisateur donné exprime son intérêt pour certains messages.

À cette fin, Facebook ajoute également un « Pourquoi est-ce que je vois cela? » pour clarifier les raisons pour lesquelles l’algorithme affiche certains messages du fil d’actualité sur des amis, des pages et des groupes. Ils peuvent être basés sur des publications ou des sujets liés passés que la personne a aimés ou sur son emplacement.

Bien que la société ait nié que ses algorithmes étaient un problème, ces derniers mouvements ressemblent à une tentative de réhabilitation – ou du moins montrent qu’elle répond en quelque sorte aux critiques. Bien sûr, cela peut également changer le calcul de la portée des pages inoffensives.

Instagram a réussi à échapper à une grande partie de l’incendie dirigé contre sa société mère, ce qui lui permet peut-être plus de liberté d’expérimenter. Le dernier changement apporté au réseau de partage de photos et de vidéos est également intervenu mercredi via la fonction vidéo courte Reels.

La plate-forme a introduit «Remix», une fonctionnalité similaire aux «Duets» de TikTok. Avec Remix, les gens peuvent utiliser la vidéo de quelqu’un d’autre pour créer et partager la leur à côté.

Duets est largement reconnu pour avoir conduit le boom de l’application ByteDance parmi les consommateurs, en particulier le public de la génération Z.