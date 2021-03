Facebook, Twilio, Spotify, PayPal, Unity – Ce que l’arche de Cathie Wood a acheté et vendu mardi ⋆ .

Ark Investment Management de Cathie Wood envoie chaque soir un e-mail répertoriant les actions qui ont été achetées ou vendues par les ETF de l’entreprise ce jour-là. Au cours des derniers mois, les courriels ont connu un pic dans certaines actions après les heures de bureau. Voici une liste de 32 actions que le hedge fund a achetées et vendues mardi.

Commerce pour ETF Ark Fintech Innovation (NYSE: ARKF):

Assurance IARD en ligne Zhongan (OTC: ZZHGF): A acheté 106 812 actions de Hong Kong de la compagnie d’assurance chinoise en ligne uniquement, représentant environ 0,017% de l’ETF.

L’action Zhongan a clôturé à 6,69 $ mardi. Il a un maximum de 6,70 $ sur 52 semaines et un minimum de 2,25 $.

Bill.com Holdings Inc (NYSE: BILL): A acheté 29 400 actions de la société de paiement basée sur le cloud, représentant environ 0,104% de l’ETF.

Les actions de Bill.com ont clôturé en baisse de 0,49% à 137,62 $ mardi et ont augmenté de 0,14% dans l’après-midi. Il a un maximum de 52 semaines de 195,95 $ et un minimum de 27,53 $.

Sea Ltd (NYSE: SE): A acheté 22 530 actions de la société de plate-forme Internet et mobile, représentant environ 0,121% de l’ETF.

Les actions de la mer ont clôturé en hausse de 5% à 214,35 $ mardi. Il a un maximum de 285 $ en 52 semaines et un minimum de 40,41 $.

Tencent Holdings (OTC: TCEHY): Vente de 122 699 actions de la multinationale chinoise, représentant environ 0,2475% de l’ETF.

L’action Tencent a clôturé en hausse de 0,18% à 78,83 $ mardi. Il a un maximum de 99,4 $ en 52 semaines et un minimum de 46,98 $.

Commerce pour FNB Ark Genomic Revolution (NYSE: ARKG):

Lending Tree Inc (NASDAQ: TREE): Vente de 6 319 actions de la société de marché de prêt en ligne, représentant environ 0,033% de l’ETF.

Les actions de prêt ont clôturé en hausse de 0,64% à 206,10 $ mardi. Il a un maximum de 372,64 $ sur 52 semaines et un minimum de 135,7 $.

Signify Health Inc (NYSE: SGFY): A acheté 8 938 actions de la société de technologie de la santé, représentant environ 0,0027% de l’ETF.

L’action Signify a clôturé en hausse de 2,85% à 27,39 $ mardi. Il a un maximum de 40,79 $ sur 52 semaines et un minimum de 22,13 $.

Seer Inc (NASDAQ: SEER): A acheté 20 721 actions de la société des sciences de la vie, représentant environ 0,098% de l’ETF.

Les actions de Seer ont clôturé en hausse de 5,33% à 43,24 $ mardi et ont augmenté de 0,21% dans l’après-midi. Il a un maximum de 86,55 $ sur 52 semaines et un minimum de 38,37 $.

908 Appareils Inc (NASDAQ: MASS): A acheté 100 453 actions de l’ordinateur de poche et des appareils spécialement conçus pour le fabricant d’analyses chimiques et biomoléculaires, représentant environ 0,048% de l’ETF.

Le stock de 908 Devices a clôturé en baisse de 0,29% à 44,86 $ mardi. Il a un maximum de 79,60 $ sur 52 semaines et un minimum de 38,88 $.

Lumières Berkeley Inc (NASDAQ: BLI): Acheté 56 670 actions de la société, représentant environ 0,0276% de l’ETF.

L’action de Berkeley a clôturé en baisse de 0,36% à 44,33 $ mardi. Il a un maximum de 113,53 $ sur 52 semaines et un minimum de 42,5 $.

Butterfly Network Inc (NYSE: BFLY): A acheté 487 344 actions de la société d’appareils d’imagerie médicale, représentant environ 0,089% de l’ETF.

Les actions de Butterfly ont clôturé en baisse de 4% à 17,37 $ mardi et en baisse de 0,69% dans l’après-midi. Il a un maximum de 29,13 $ sur 52 semaines et un minimum de 9,34 $.

Adaptive Biotechnology Corp (NASDAQ: ADPT): A acheté 70 147 actions de la société des sciences de la vie, représentant environ 0,0289% de l’ETF.

Les actions adaptatives ont clôturé en hausse de 0,86% à 37,58 $ mardi et ont augmenté de 0,21% dans l’après-midi. Il a un maximum de 52 semaines de 71,25 $ et un minimum de 23,68 $.

Accolade Inc (NASDAQ: ACCD): A acheté 26 636 actions de la société de technologie de la santé, représentant environ 0,0131% de l’ETF.

L’action Accolade a clôturé en hausse de 2,3% à 44,47 $ mardi. Il a un maximum de 65,25 $ sur 52 semaines et un minimum de 28,68 $.

Novartis AG (NYSE: NVS): Vente de 100 127 actions de la société pharmaceutique suisse, représentant environ 0,0967% de l’ETF.

Les actions de Novartis ont clôturé en baisse de 0,38% à 87,02 $ mardi. Il a un maximum de 98,5 $ sur 52 semaines et un minimum de 77,04 $.

Phreesia Inc (NYSE: PHR): Vente de 379 931 actions de la société de services de logiciels de santé, représentant environ 0,22% de l’ETF.

Les actions de Phreesia ont clôturé de 2,58% en hausse à 52,16 $ mardi. Il a un maximum de 81,59 $ sur 52 semaines et un minimum de 17,27 $.

Pluristem Therapeutics Inc (NASDAQ: PSTI): Vente de 11 082 actions de la société stemcell basée en Israël, représentant environ 0,0006% de l’ETF.

L’action Pluristem a clôturé en hausse de 0,22% à 4,49 $ mardi. Il a un maximum de 13,3 $ en 52 semaines et un minimum de 2,90 $.

Syros Pharmaceuticals Co (NASDAQ: SYRS): Vente de 49 951 actions de la société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement de traitements contre le cancer et les maladies monogéniques, représentant environ 0,0042% de l’ETF.

L’action Syros a clôturé en baisse de 2,62% à 7,24 $ mardi. Il a un maximum de 15,65 $ sur 52 semaines et un minimum de 4,88 $.

Commerce pour ETF Ark Innovation (NYSE: ARKK):

Twitter Inc (NYSE: TWTR): Acheté 114 774 actions de la société de médias sociaux, représentant environ 0,0338% de l’ETF.

Les actions de Twitter ont clôturé de 0,08% en hausse à 62,99 $ mardi et ont augmenté de 0,16% dans l’après-midi. Il a un maximum de 80,75 $ sur 52 semaines et un minimum de 22,36 $.

Twilio Inc (NYSE: TWLO): A acheté 73 342 actions de la société de technologie cloud, représentant environ 0,11% de l’ETF.

Les actions de Twilio ont clôturé en hausse de 1,9% à 321,20 $ mardi et ont augmenté de 0,09% dans l’après-midi. Il a un maximum de 52 semaines de 457,30 $ et un minimum de 79,25 $.

Fate Therapeutics Inc (NASDAQ: FATE): A acheté 35 468 actions de la société de développement de traitement du cancer, représentant environ 0,012% de l’ETF.

Les actions du destin ont clôturé en hausse de 1,81% à 74,09 $ mardi. Il a un maximum de 121,16 $ en 52 semaines et un minimum de 19,80 $.

Beam Therapeutics (NASDAQ: BEAM): A acheté 173 007 actions de la société innovatrice de médicaments génétiques avancés, représentant environ 0,0598% de l’ETF.

Les actions de Beam ont clôturé en hausse de 1,57% à 75,76 $ mardi. Il a un maximum de 126,90 $ en 52 semaines et un minimum de 14,80 $.

Échange intercontinental inc (NYSE: ICE): Cession de 16 016 actions de l’opérateur d’échange, représentant environ 0,0085% de l’ETF.

Les actions d’Intercontinental ont clôturé en baisse de 1,81% à 111,23 $ mardi. Il a un maximum de 119,02 $ sur 52 semaines et un minimum de 77,17 $.

LendingTree Inc (NASDAQ: TREE): Vente de 20 actions de la société de marché de prêt en ligne.

Les actions de prêt ont clôturé en hausse de 0,6% à 206,11 $ mardi. Il a un maximum de 372,64 $ sur 52 semaines et un minimum de 135,7 $.

Spotify Technology SA (NYSE: SPOT): Vente de 12 652 actions de la société de diffusion de musique numérique, représentant environ 0,015% de l’ETF.

L’action Spotify a clôturé de 2% plus haut à 257,69 $ mardi. Il a un maximum de 387,4 $ en 52 semaines et un minimum de 116 $.

Regeneron Pharmaceuticals Co (NASDAQ: REGEN): Vente de 26 549 actions de la société de biotechnologie, représentant environ 0,594% de l’ETF.

L’action Regeneron a clôturé en baisse de 2,25% à 470,67 $ mardi. Il a un maximum de 52 semaines de 664,64 $ et un minimum de 441 $.

PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL): Vente de 160 665 actions de la société de paiement en ligne, représentant environ 0,18% de l’ETF.

Les actions PayPal ont clôturé en hausse de 0,4% à 236,54 $ mardi et ont augmenté de 0,19% dans l’après-midi. Il a un maximum de 309,14 $ sur 52 semaines et un minimum de 89,8 $.

Pure Storage Inc (NYSE: PSTG): Vente de 76 700 actions de la société de stockage de données flash, représentant environ 0,0075% de l’ETF.

Les actions pures ont clôturé en hausse de 0,29% à 20,90 $ mardi et ont baissé de 1,91% dans l’après-midi. Il a un maximum de 29,53 $ sur 52 semaines et un minimum de 10,54 $.

Paccar Inc (NASDAQ: PCAR): Vente de 28 641 actions du constructeur de camions moyens et lourds, représentant environ 0,05% de l’ETF.

L’action Paccar a clôturé en hausse de 0,14% à 93,32 $ mardi. Il a un maximum de 103,19 $ sur 52 semaines et un minimum de 57,75 $.

Les métiers pour FNB ARK Technologie autonome et robotique (NYSE: ARKQ):

Logiciel Unity Inc (NYSE: U): Acheté 134 100 actions de la société de développement de logiciels de jeux vidéo, représentant environ 0,39% de l’ETF.

Les actions Unity ont clôturé en hausse de 2,63% à 96,90 $ lundi et ont augmenté de 0,41% dans l’après-midi. Il a un maximum de 174,94 $ sur 52 semaines et un minimum de 65,11 $.

Chirurgie intuitive Inc (NASDAQ: ISRG): Vente de 17 751 actions de la société C, représentant environ 0,39% de l’ETF.

L’action A a clôturé en hausse de 0,35% à 726,49 $ mardi. Il a un maximum de 826,81 $ en 52 semaines et un minimum de 450 $.

Commerce pour FNB Internet ARK de nouvelle génération (NYSE: ARKW):

Trade Desk Inc (NASDAQ: TTD): A acheté 26 965 actions de la société de publicité numérique, représentant environ 0,25% de l’ETF.

Les actions du Trade Desk ont ​​clôturé en hausse de 2,17% à 625,88 $ mardi et ont reculé de 0,42% dans l’après-midi. Il a un maximum de 972,80 $ en 52 semaines et un minimum de 153,50 $.

Agora Inc (NASDAQ: API): Vente de 185 350 actions de la société de logiciels, représentant environ 0,14% de l’ETF.

L’action Agora a clôturé en hausse de 9,38% à 50,61 $ mardi. Il a un maximum de 114,96 $ sur 52 semaines et un minimum de 33,60 $.

Facebook Inc (NASDAQ: FB): Vente de 1800 actions de la société de médias sociaux, représentant environ 0,0078% de l’ETF.

Les actions Facebook ont ​​clôturé en baisse de 0,97% à 288 $ mardi. Il a un maximum de 304,67 $ sur 52 semaines et un minimum de 150,83 $.

