Facebook : une évaluation clinique et un appel à l’action

Facebook (FB) allait toujours nous amener ici.

Pendant des années, il y a eu des révélations publiques troublantes sur les pratiques et le contenu de FB, y compris, mais sans s’y limiter, des expériences non contrôlées et non consenties sur l’impact émotionnel du flux d’utilisateurs, la propriété des données et des photos, la publication de contenus salaces, violents et conflictuels. , la santé mentale des évaluateurs humains et la santé de sa plateforme. Ensuite, il y a eu l’accélération de l’IA, à la fois de Facebook et des robots de tiers conçus pour façonner à la fois le contenu et l’interaction humaine, sans se soucier de son impact sur le comportement des utilisateurs, au-delà du simple engagement, entraînant une désaffection et un malaise parmi les utilisateurs et les employés de FB.

L’analyse de la pathologie de FB, l’illustration de ce qui afflige le public à propos des médias sociaux, peut identifier à la fois la maladie et les remèdes potentiels de cette industrie.

On peut diagnostiquer cette maladie à travers ses signes, dont cinq sont prédominants :

La concentration du pouvoir, à la fois dans la plateforme et son PDGLa nature de la plateformeLa nature du contenuComportement anticoncurrentielConfidentialité et propriété des données

Plusieurs anciens membres du personnel et conseillers de FB, ainsi que la récente dénonciatrice, Frances Haugen, parlent de la domination de FB, non seulement sur l’industrie, mais comme moyen d’accès à Internet, de communication et de commerce. Ce pouvoir et cette importance démesurés ont été ponctués le lundi 04 octobre 2021 lorsque plus de 3 milliards d’utilisateurs se sont vu refuser l’accès à ce qui pour beaucoup est un service essentiel lorsque FB s’est déconnecté pendant plus de 6 heures. L’empreinte de FB couvre près de la moitié de la population mondiale.

Le deuxième élément de pouvoir est le président, PDG et actionnaire majoritaire de FB, Mark Zuckerberg, et son contrôle sans précédent sur son entreprise. Il bénéficie d’une part de vote de 58% au conseil d’administration de FB, et ne peut être annulé. C’est le dernier mot chez FB. Pas plus tard que le 26 mai 2021, le conseil d’administration de FB a rejeté des propositions visant à réduire ses pouvoirs. Comme l’a dit un ancien membre senior de FB, il ne réagit pas bien lorsqu’on lui dit « non ».

Gardez à l’esprit qu’avant de devenir un magnat des médias sociaux, il était originaire d’un village du comté de Westchester, NY, a abandonné Harvard au cours de sa deuxième année et n’avait jamais occupé de travail. Avec cette exposition, ce toilettage et cette socialisation limités, dans les 2 ans suivant son entrée à Harvard, il lancerait FB depuis son dortoir et se retrouverait mêlé à des litiges avant de déménager à Palo Alto (2004) et d’être catapulté vers une pertinence et un pouvoir mondiaux.

Ses interviews et déclarations publiques contemporaines révèlent la pensée d’un « homme-enfant », un profil psychologique si bien établi qu’il s’agit d’un trope de divertissement de base. Avec un CV si mince et si peu d’expérience, personne ne l’aurait placé à la tête d’un empire d’une telle portée sociale, même au statut de FB en 2004, mais le destin est sans sentiment.

FB est-il simplement une plate-forme, comme un service public ou un transporteur, comme il l’a soutenu, ou est-ce un éditeur ? FB a fait valoir qu’en tant que plate-forme, elle n’est ni responsable ni redevable du contenu de sa plate-forme, malgré un consensus contraire.

Et pourtant, l’affirmation de l’entreprise d’être simplement une plate-forme est contredite par l’audience du lanceur d’alerte, mettant en évidence la police confuse, incohérente et sans doute inefficace de FB du contenu de sa plate-forme. Si FB n’est qu’une plate-forme désintéressée par le contenu, alors pourquoi cette tentative de modération ?

En outre, l’audience a exploré comment les propres algorithmes de FB basés sur l’IA sélectionnent un contenu « engageant » (qui tend à la controverse, à la division et à la colère); contenu plus susceptible d’être partagé et commenté. L’IA de Facebook envoie ensuite ce contenu aux utilisateurs susceptibles de répondre, puis monétise leur engagement.

En bref, FB crée des « best-sellers » à partir de son contenu, puis en fait la promotion et en tire des revenus. C’est ce que font les éditeurs. FB est un éditeur. Arrêt complet. Cela ne devrait plus être discutable.

Nous avons décrit ci-dessus la nature conflictuelle du contenu, une plainte chronique qui a été soulignée lors de l’audience du Sénat. Il y a eu des défections publiques antérieures, précédées mais accélérées par le scandale de Cambridge Analytica.

Mme Haugen a également décrit comment les algorithmes basés sur l’IA de FB transmettent certains contenus à des utilisateurs spécifiques, progressant vers un contenu de plus en plus extrême. Les sociologues ont discuté des raisons pour lesquelles nous sommes attirés par la controverse, la division et l’extrémisme. C’est un mécanisme de survie, une tentative de défendre la tribu dont dépend notre survie. FB utilise l’intelligence augmentée pour accélérer l’intensité, la vitesse et l’ampleur de cet engagement. En bref, l’IA de FB attaque un trait de survie câblé; un exploit pour lequel nous n’avons pas développé de défense naturelle et auquel nous sommes extrêmement vulnérables. C’est comme prendre un virus hautement contagieux pour lequel nous n’avons ni intervention préventive ni thérapeutique, et l’armer davantage avec une technologie de pointe. Les politiques et le modèle commercial de Facebook ont ​​eu un effet démesuré sur les membres les plus vulnérables de la communauté mondiale ; les populations minoritaires comme les Rohingya et les Dalits (en particulier les femmes et les jeunes filles), et au-delà, les populations des démocraties libérales en déclin dans le monde.

Un autre signe pathologique mis en évidence lors de l’audience était le comportement anticoncurrentiel de FB, notamment l’acquisition de plates-formes qui pourraient soit concurrencer FB (WhatsApp), soit supplanter FB pour une génération plus jeune (Instagram), assimilant leur « différence biologique et technologique » dans le FB. continuum, éliminant ainsi leur menace. Il est important de noter qu’en achetant ces sociétés, leurs principes et pratiques d’entreprise ont été énucléés et supplantés par ceux de FB, en particulier en ce qui concerne la propriété et la confidentialité des données (voir ci-dessous). D’autres aspects du comportement anticoncurrentiel de FB ont été abordés ailleurs. Cette plainte a été accompagnée d’appels à la dissolution de FB et d’autres sociétés.

Le dernier signe pathologique est la politique de FB en matière de confidentialité et de propriété des données, qui est unilatérale et absconse. La plupart des utilisateurs ne comprennent pas les termes, ce qui défie le sens du consentement éclairé. Comment FB monétise ensuite ces données d’utilisateurs avec leurs clients réels, c’est-à-dire les annonceurs et autres clients (les utilisateurs et leurs données ne sont pas des clients, mais le produit), échappe au contrôle des utilisateurs et est mal compris par les législateurs mondiaux. Malgré des débâcles comme Cambridge Analytica, FB continue de plaider pour l’autorégulation des données des utilisateurs et de la confidentialité.

L’accusation de Haugen, ainsi que les bénéfices croissants et la capitalisation boursière de FB, démontrent une préférence pour le profit par rapport au bien social, caractérisée par une croissance expansive non réglementée au détriment de la santé de l’hôte. C’est effectivement la définition d’un cancer. L’hôte est la société mondiale.

Soyons clairs, ni les réseaux sociaux ni FB ne sont le cancer. Comme les organes vitaux, ils fournissent des avantages dont dépend la société moderne. Au contraire, ils abritent une transformation maligne des pratiques commerciales qui recherche le profit et la croissance au détriment du bien-être de la société. C’est la malignité qui nécessite une action.

Si le cancer est le diagnostic, comment le traiter ?

Si nous visons à le contenir, nous allons le ressentir. Ce ne sera pas rapide. Ça va faire mal.

Mark Zuckerberg a démontré à plusieurs reprises qu’il n’était ni préparé ni apte à exercer unilatéralement le pouvoir mondial qu’il avait amassé. Son pouvoir doit être réduit à une taille gérable. Ceci est au cœur du potentiel malin de FB et occupe le premier ordre d’importance. Ses limites personnelles et sociales et son manque de responsabilité caractérisent à la fois son leadership et le modus operandi de la plate-forme avec cette caractéristique déterminante de l’immaturité – l’irresponsabilité. Rappelons que le slogan original de FB était « Move fast and break things ». Malgré l’abandon du slogan, le comportement de FB est inchangé. En effet, le corollaire de l’irresponsabilité est le déni de culpabilité. Cela a été la position constante de FB chaque fois que la plate-forme est accusée de préjudice.

De plus, M. Zuckerberg fait preuve d’un manque cruel de conscience de soi. Comparez son comportement à celui des fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, et à leur embauche d’Eric Schmidt en tant que PDG lorsqu’ils ont tous deux réalisé leur besoin de grandir et de devenir des PDG responsables, et l’on comprend à quel point la voie choisie par M. Zuckerberg est dangereuse et imprudente. . Messieurs Page et Brin savaient que cette démarche était nécessaire, M. Zuckerberg ne l’a jamais fait. Cela souligne un danger actuel.

Donner à n’importe quel PDG une décision incontestable sur les politiques et les décisions, y compris les mesures correctives aux problèmes documentés, est une recette pour un désastre ; d’autant plus que l’exposition et l’intelligence sociale mondiale de ce PDG sont aussi manifestement limitées que celles de M. Zuckerberg ; sans parler du moment où ses décisions peuvent affecter négativement la vie de milliards de personnes. Environ 90% des utilisateurs de FB résident en dehors de l’Amérique du Nord, et les anciens employés admettent que les modérateurs de FB sont aussi mal équipés pour contrôler une population aussi diversifiée que Mark Zuckerberg l’est pour apprécier apparemment une telle complexité. Son mandat de PDG est une étude de cas expliquant pourquoi il s’agit d’un arrangement intenable, souligné par les milliers de vies perdues et les millions de personnes déplacées par les seuls Rohingyas.

Le remède consiste à réduire ce pouvoir pour l’aligner sur celui de l’industrie, où un PDG est contraint par un conseil d’administration. À moins et jusqu’à ce que le pouvoir de Mark Zuckerberg soit subordonné, et qu’il soit responsable devant l’intelligence, l’expérience et la sagesse collectives, aucune autre mesure corrective ne peut avoir d’effet durable. Il annulera tout changement qu’il n’aime pas, comme il l’a toujours fait. C’est la première et indispensable étape.

Comment? Si l’objectif est d’apporter un changement dans la structure du pouvoir et la politique, le désinvestissement à lui seul a peu de chances de réussir, en raison de la dynamique du marché et de la nature humaine, bien que le désinvestissement puisse créer une stigmatisation indésirable autour de FB. Au contraire, le boycott de la plate-forme, avec une baisse du nombre d’utilisateurs, de clics et de revenus, a plus de chances de réussir. Ceux qui souhaitent voir FB changer, en particulier dans les environnements riches en ressources avec des options de médias sociaux concurrentes, devraient boycotter FB jusqu’à ce qu’il le fasse. Une baisse suffisante des revenus pourrait précipiter le type d’activisme des investisseurs cité par une étude de Booz Allen Hamilton comme un facteur majeur de changement de PDG et d’entreprise.

Les législateurs devraient créer et convenir de normes de réglementation communes. La question de savoir si elles ont un rôle quelconque dans les structures de pouvoir internes des entreprises est une discussion discutable, mais opportune.

Suivant : Thérapie systémique pour le problème de Facebook