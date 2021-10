Facebook utilise une vitrine de Seattle chargée de codes QR pour diriger les acheteurs hors ligne vers les entreprises en ligne

La « boutique des bonnes idées » de Facebook dans le quartier Ballard de Seattle propose des écrans et des codes QR pour une variété de petites entreprises. (Photo . / Kurt Schlosser)

Dimanche, au cœur du quartier de Ballard à Seattle, les rues étaient animées par des gens visitant une variété de boutiques, de bars et de restaurants ainsi que le populaire Farmers Market. Dans la ville qui abrite l’énorme opération de commerce électronique d’Amazon, la brique et le mortier se débrouillaient apparemment très bien pour amener les gens à l’extérieur et hors ligne.

Mais un autre géant de la technologie a jalonné une présence dans le quartier. Avec sa propre tournure unique sur le commerce électronique, les petites entreprises, une vitrine physique et le marketing numérique, Facebook cherche à attirer les passants sur Ballard Avenue Northwest et à les ramener à la navigation – et au shopping – sur leur téléphone.

La société a lancé la semaine dernière ses « Good Ideas Shops » à Seattle, New York et Fort Worth, Texas, dans le cadre d’une nouvelle campagne publicitaire américaine conçue pour donner un coup de pouce aux petites entreprises pendant la période de magasinage la plus achalandée de l’année. Un autre emplacement sera lancé à Los Angeles en décembre spécifiquement pour les entreprises appartenant à des Noirs dans le cadre de l’initiative #BuyBlack Friday de Facebook.

À Ballard, Facebook a créé une vitrine pour 10 entreprises distinctes de la région de Seattle, chacune avec son propre code QR pour attirer les acheteurs au-delà de la vitrine et sur Facebook et Instagram. De petites boîtes de style diorama présentant divers produits de chaque magasin sont censées ressembler à un paysage de rue miniature. Il y a une ligne d’horizon découpée et des arbres ; une voiture miniature et un bus se déplacent dans tout l’affichage sur une piste. Un petit panneau marque l’intersection de Good Street et Ideas Street et tout est ouvert 24h / 24 et 7j / 7 – parce que c’est Internet après tout.

« La campagne Good Ideas Shops montre comment Facebook peut aider les petites entreprises à se faire découvrir dans leurs communautés locales et au-delà », a déclaré un représentant de Facebook à . par e-mail. La campagne d’affichage s’ajoute aux publicités imprimées comme celle qui a été diffusée dimanche dans le Seattle Times, dans le but d’inciter les gens à visiter et à acheter les boutiques Facebook et Instagram des petites entreprises.

Dix entreprises de la région de Seattle et des codes QR pour activer les pages Web liées à ces entreprises sont répertoriés dans l’affichage Facebook de Ballard. (Photo . / Kurt Schlosser)

Facebook n’a pas ouvert de véritable magasin à Ballard, mais il a repris les vitrines de ce qui était autrefois un point de vente en Patagonie. Ce magasin a fermé en avril après quatre ans et est resté vacant depuis dans une rue qui abrite une grande variété de commerces de détail. Certaines entreprises sont restées fermées depuis la pandémie et de nouvelles ont emménagé.

Dans un article de blog de février sur l’initiative « Les bonnes idées méritent d’être trouvées », Facebook a déclaré à l’époque qu’il était essentiel de mettre en lumière les petites entreprises, car beaucoup sont « faites face au plus grand défi de leur vie, 47% d’entre elles déclarant qu’elles pourraient ne pas survivre. les six prochains mois. Facebook a qualifié la publicité personnalisée et le marketing numérique de bouée de sauvetage.

Les entreprises mises en évidence à l’exposition Ballard, qui n’ont pas eu à payer pour le placement, comprenaient des noms tels que Radmor Golf, The Seattle Barkery, Kornerpocket Billiardz, Wunderground et Mylle – les fabricants des «plus belles piscines gonflables du monde». «

Une publicité plus grande pour Wunderground, une entreprise de café à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Wunderground a lancé sa marque de café aux champignons en juin. L’entreprise est une idée originale de Jody Hall, qui a commencé chez Starbucks alors que le géant du café n’avait que 30 magasins. Hall est également le fondateur de Cupcake Royale et de l’entreprise de cannabis Goodship.

Facebook a tendu la main et Wunderground a travaillé avec eux sur les directives et la vision de la marque et a fait confiance à l’entreprise pour assembler la vitrine.

« Nous aimons cette façon de nous découvrir », a déclaré la directrice de la marque Wunderground, Kathleen Tarrant, à .. « Nous avons découvert aujourd’hui que nous sommes l’un des codes QR les plus scannés à ce jour, et c’est incroyable. »

Le code QR pointe vers une boutique Facebook Wunderground, avec la possibilité d’acheter sur le site Web de Wunderground. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu’il y ait de la vente au détail physique – Wunderground Cafe ouvrira ses portes à Capitol Hill fin octobre.

Mieux qu’un espace vide

Une petite voiture sur une piste fait le tour du paysage de rue qui présente plusieurs petites entreprises dans une vitrine Facebook à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

. a discuté avec plusieurs personnes dans la rue alors qu’elles passaient devant l’emplacement dimanche. Certains ont ralenti ou se sont arrêtés pour tout comprendre et essayer de comprendre de quoi il s’agissait. Aucune des personnes à qui nous avons parlé n’a voulu partager son nom de famille – peut-être parce que les algorithmes de Facebook et Instagram ont déjà trop compris où ils font leurs achats.

Charlie et Natalia ont dit qu’il était étrange de venir dans le quartier avec l’intention de visiter des magasins physiques et d’être frappés par un affichage qui vous incite à faire des achats en ligne.

Au moins, vous voyez plus d’entreprises qui n’auraient peut-être pas pu être vues autrement.

« Si vous venez ici, vous voulez probablement faire quelque chose d’un peu plus concret que de magasiner en ligne », a déclaré Charlie alors qu’un certain nombre de personnes passaient devant le présentoir pour se rendre à côté de Ballyhoo Curiosity Shop, qui « se situe quelque part entre un musée d’histoire naturelle et un magasin d’antiquités », selon son site Web.

« C’est une meilleure utilisation de l’espace que de le laisser vacant, je suppose », a déclaré Charlie. « Au moins, vous voyez plus d’entreprises qui n’auraient peut-être pas pu être vues autrement », a ajouté Natalia.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était gênant d’être frappé par une publicité physique dans la rue alors qu’ils étaient déjà ciblés en faisant défiler Facebook ou Instagram, Natalia a répondu que les publicités ne la dérangeaient pas.

« Ils savent ce que je veux », dit-elle. « Je me sens comme [the algorithm] me connaît mieux que certains de mes amis.

(Photo . / Kurt Schlosser)

Morgan et Joseph se sont arrêtés parce qu’ils « remarquaient tout », et Morgan portait une veste Patagonia qu’il avait achetée dans le magasin qui occupait l’endroit.

« J’achète beaucoup de choses sur Instagram », a déclaré l’un d’eux en plaisantant sur le besoin d’une nouvelle lampe récemment.

« Cela a l’air très corporatif, comme cela pourrait être à l’aéroport », a déclaré Morgan à propos de l’affichage de la fenêtre riche en texte. « Cela ne se connecte pas assez au quartier », a ajouté Joseph.

Aucun des deux hommes n’a sorti de téléphone pour activer l’un des codes QR.

De nombreuses entreprises du quartier de Ballard et de Seattle ont été barricadées au début de la pandémie. (Photo . / Kurt Schlosser)

Heather et Matt ont qualifié l’affichage de «bizarre», mais ont également convenu que c’était mieux que des fenêtres barricadées – quelque chose que le quartier a beaucoup vu pendant les premiers jours de la pandémie.

« Cela ressemble à un grand écran de centre commercial », a déclaré Matt. « Mais ensuite, vous vous arrêtez et vous le lisez et vous voyez que ce sont de petites entreprises et vous vous sentez mal. »

Lorsqu’on lui a dit qu’elle devrait scanner un code QR avec son téléphone pour lancer une page Facebook ou Instagram pour les entreprises, Heather a hésité.

«Je ne vais tout simplement pas faire ça. Mais je suis vieille, dit-elle en riant.