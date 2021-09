Facebook va acheter 100 millions de dollars de factures à diverses entreprises

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg

Facebook a annoncé cette semaine un engagement de 100 millions de dollars dans un programme qui soutient les petites entreprises détenues par des femmes et des minorités en rachetant leurs factures impayées.

En rachetant les factures impayées, le programme Facebook Invoice Fast Track met de l’argent entre les mains de petites entreprises qui auraient autrement dû attendre des semaines, voire des mois, pour être payées par leurs clients.

Le programme est le dernier effort de Facebook pour établir ses relations et sa fidélité à long terme parmi les petites entreprises, dont beaucoup s’appuient sur le réseau social pour placer des publicités ciblées sur des segments démographiques de niche susceptibles d’être intéressés par leurs services.

Les entreprises peuvent soumettre des factures impayées d’un minimum de 1 000 $, et si elles sont acceptées, Facebook achètera la facture à la petite entreprise et la paiera en quelques jours. Les clients paient ensuite à Facebook les factures impayées aux mêmes conditions qu’ils avaient convenues avec la petite entreprise. Pour Facebook, qui a généré près de 86 milliards de dollars de revenus en 2020, attendre les paiements est beaucoup moins pénible que pour les petites entreprises.

Facebook a piloté une version plus petite du programme en 2020 après avoir entendu à quel point les fournisseurs de l’entreprise se débattaient à la suite de la pandémie de Covid-19, a déclaré Rich Rao, vice-président des petites entreprises de Facebook.

« Nous venons d’entendre de première main les difficultés financières auxquelles ces fournisseurs étaient confrontés, et cela a été créé très rapidement et présenté comme une idée et présenté à notre directeur financier pour lui dire : « Hé, serions-nous en mesure d’aider nos fournisseurs avec cela ? » ‘”, a déclaré Rao. “C’était un très petit pilote, mais nous l’avons vu avoir beaucoup de succès.”

Maintenant, Facebook étend considérablement le programme et achètera jusqu’à 100 millions de dollars de factures impayées. Rao estime que cela soutiendra environ 30 000 petites entreprises.

“C’est un nouveau concept, mais nous sommes vraiment excités à ce sujet”, a déclaré Rao.

Les entreprises américaines appartenant à des femmes et à des minorités, et qui sont membres d’organisations de fournisseurs qui servent des groupes sous-représentés, sont éligibles pour postuler au programme. Cela comprend le National Minority Supplier Development Council, le Women’s Business Enterprise National Council, la National LGBT Chamber of Commerce, le National Veterans Business Development Council, Disability: IN et la US Pan Asian American Chamber of Commerce. Facebook envisage également d’ajouter d’autres organisations partenaires au programme, a déclaré la société à CNBC.

Lisa Dunnigan, co-fondatrice de The Wright Stuff Chics, s’est appuyée sur le programme Facebook Invoice Fast Track pour maintenir son entreprise à flot.

Avec l’aimable autorisation de Facebook

Parmi les entrepreneurs qui ont déjà participé au projet pilote du programme se trouve Lisa Dunnigan, cofondatrice de The Wright Stuff Chics, qui vend des marchandises pour les enseignants et organise la conférence des enseignants Teach Your Heart Out.

Après que la pandémie a forcé Dunnigan à annuler tous les événements en personne de son entreprise en 2020, l’entreprise de Dunnigan a annoncé une version virtuelle de sa conférence Teach Your Heart Out prévue pour juillet. Les enseignants se sont inscrits à la conférence au début de 2021, mais beaucoup ont payé avec des bons de commande qui prennent “très longtemps” à être payés, a déclaré Dunnigan. Après avoir collecté les candidatures, Dunnigan les a soumises à Facebook, et l’entreprise lui a versé plus de 10 000 $ en quelques jours.

“Ce programme a sauvé la vie de notre entreprise”, a déclaré Dunnigan, qui a été présenté à CNBC par Facebook.

Depuis lors, Dunnigan a déclaré qu’elle avait de nouveau postulé au programme et que Facebook avait payé ses factures impayées à plusieurs reprises.

L’histoire de Dunnigan fait partie des nombreuses vues sur Facebook après le lancement de leur projet pilote qui ont indiqué à l’entreprise que cela valait la peine d’être étendu, a déclaré Rao.

“Nous avons été submergés par les histoires qui sont revenues”, a-t-il déclaré.

Les entreprises intéressées pourront commencer à postuler le 1er octobre après l’extension officielle du programme, a déclaré Facebook.