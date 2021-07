Facebook va ajouter la fonction “expert”

in

15/07/2021 à 9h19 CEST

SPORT.es

Facebook met en place un moyen de nommer des “experts” sur le sujet au sein des groupes Facebook gérés par les utilisateurs. Le réseau social indique que la nouvelle fonctionnalité est conçue pour aider les vrais experts à “se démarquer” dans les discussions sur leur domaine d’expertise.

Les administrateurs de groupe auront le pouvoir d’attribuer le titre à presque tous les membres qu’ils souhaitent. Cela pourrait signifier que les groupes promouvant des théories du complot ou des opinions marginales peuvent également nommer des “experts”. Les groupes Facebook ont ​​été utilisés par des mouvements comme QAnon, des groupes anti-vaccination et des factions politiques controversées diffusant de la désinformation.

Plus tôt cette année, Facebook a modifié ses politiques pour supprimer les groupes qui découragent les gens de se faire vacciner et a également cessé de recommander des groupes politiques à de nouveaux membres. Cependant, un porte-parole de Facebook a déclaré que la fonctionnalité était un “test limité” Et il n’était disponible que pour sélectionner des groupes pour commencer.