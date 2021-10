Facebook va faire face à de lourdes amendes pour avoir autorisé de jeunes utilisateurs à s’inscrire à ses plateformes en vertu de la loi australienne proposée

Le gouvernement australien examinera un nouveau projet de loi qui obligerait les sociétés de médias sociaux à obtenir le consentement des parents pour les utilisateurs de moins de 16 ans, sous peine de lourdes amendes s’ils sont pris.

Ce qui semble en grande partie impossible à appliquer efficacement, mais le projet de loi précise que les applications de médias sociaux seraient tenues de « prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer l’âge des utilisateurs et donner la priorité aux intérêts des enfants lors de la collecte de données ».

Cela laisse beaucoup de marge de manœuvre, car « raisonnable » dans ce contexte semble assez large. Mais néanmoins, la nouvelle initiative d’application pourrait renforcer la réglementation australienne sur les médias sociaux et en faire l’une des régions les plus strictes au monde en matière de contrôle de l’âge, si elle est adoptée.

Selon . :

« La nouvelle loi augmenterait les sanctions pour toute violation du code, avec des amendes de 10 % du chiffre d’affaires national annuel de l’entreprise, trois fois l’avantage financier de la violation ou 10 millions de dollars australiens (7,5 millions de dollars). L’amende maximale actuelle est de 2,1 millions de dollars australiens.

Cette décision fait suite à des rapports récents, basés sur les propres recherches de Facebook, qui montrent qu’Instagram peut avoir des impacts importants sur la santé mentale des jeunes utilisateurs, une conclusion que plusieurs autres études indépendantes ont également déduite.

Facebook a réfuté ces affirmations, notant que la recherche à laquelle il est fait référence n’était basée que sur les réponses de 40 utilisateurs et n’était pas utilisée comme une mesure largement indicative. Mais malgré tout, au milieu du récit plus large selon lequel Facebook donne la priorité à la croissance, souvent avant tout, ce n’est pas un bon look pour The Social Network, et il pourrait voir davantage d’initiatives réglementaires comme celle-ci prendre de l’ampleur au cours des prochains mois.

Ce qui pourrait avoir un impact important sur le fonctionnement de Facebook et des plateformes de médias sociaux en général. Si les applications sociales sont contraintes de mettre en place des mesures plus strictes, sous la menace d’amendes aussi lourdes, chacun devra réévaluer la viabilité de ses applications sur ces marchés, qui pourraient même en voir certaines supprimées de certaines régions.

Pour être clair, ni Facebook ni aucune autre plate-forme n’est encore allé aussi loin, mais Facebook a complètement désactivé les pages d’actualités sur sa plate-forme plus tôt dans l’année, en réponse à une autre initiative du gouvernement australien, et si les réglementations concernant ce « prendre toutes les mesures raisonnables » signifie dans ce contexte ajouter en fait plus de complexité aux efforts d’application qu’ils n’en valent la peine, nous pourrions, encore une fois, voir certaines entreprises envisager la suppression de certains éléments pour éviter tout risque.

Dans un sens plus large, il sera également intéressant de voir les détails réels de la proposition australienne, et comment ils peuvent être appliqués dans d’autres régions. Les gouvernements et les régulateurs du monde entier se penchent désormais sur Facebook et ses impacts, avec les dernières informations sur ses effets désormais disponibles pour tous.

Cela conduira-t-il à une réglementation plus stricte?

Je veux dire, la vraie question est « quelle est l’alternative ? » C’est une chose de dire « Facebook est mauvais, quelqu’un devrait faire quelque chose », et une autre d’adopter des règles efficaces.

Ce qui, encore une fois, est la raison pour laquelle des propositions comme celle-ci sont intéressantes, dans la mesure où elles mettent les politiques et les processus de Facebook à l’épreuve. Et tandis que la plupart de ces pressions finissent par s’essouffler ou se fondre dans un règlement moins impactant, l’élan semble osciller plus fortement contre The Social Network dans de telles décisions.