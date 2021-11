Facebook va fermer son système de reconnaissance faciale et supprimer plus d’un milliard de visages

Nouvelles connexes

Meta, une société anciennement connue sous le nom de Facebook et qui a récemment présenté son métaverse, a annoncé que dans les prochaines semaines fermera le système de reconnaissance faciale du populaire réseau social, l’un des plus utilisés en Espagne. Un outil introduit en décembre 2010 et capable d’identifier les utilisateurs sur des photos et des vidéos.

Une fermeture qui implique aussi la suppression des données de scan facial de plus d’un milliard d’utilisateurs. En raison des préoccupations sociales croissantes concernant l’utilisation de cette technologie et la confidentialité des utilisateurs, Jerome Pesenti, vice-président de l’intelligence artificielle (IA) chez Meta, a été chargé de diffuser cette nouvelle via le blog officiel de l’entreprise.

« Les régulateurs sont toujours en train de fournir un ensemble clair de règles régissant leur utilisation. Au milieu de cette incertitude constante, nous pensons qu’il est approprié de limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale à un nombre réduit de boîtiers dans nos produits », a expliqué Jérôme Pesenti.

Un outil « puissant »

Dans le communiqué, le responsable explique que « les personnes qui ont opté pour notre configuration de reconnaissance faciale ils ne seront plus reconnus automatiquement dans les photos et vidéos« La société a également indiqué que plus d’un tiers des utilisateurs actifs de Facebook ont ​​choisi d’utiliser cette technologie et que la fermeture de cet outil sera mise en œuvre à l’échelle mondiale, qui devrait être achevée en décembre.

Le responsable a également ajouté que l’outil de texte alternatif automatique, qui utilise une intelligence artificielle avancée pour créer des descriptions d’images pour les malvoyants et utilise la reconnaissance faciale pour leur dire quand ils sont dans une image, n’inclura plus les noms des personnes reconnues sur les photos après l’arrêt de cette technologie.

L’option d’être automatiquement averti lorsque des photos ou des vidéos publiées par d’autres apparaissent et les recommandations sur les personnes à identifier sur les photos fonctionnent également avec le système de reconnaissance faciale qui se ferme. En regardant vers l’avenir, l’entreprise considère cette technologie comme « un outil puissant » pour les situations où, par exemple, les personnes doivent vérifier qu’elles le sont réellement ou pour empêcher la fraude ou l’usurpation d’identité. Meta continuera à travailler sur ces technologies et fera intervenir des experts externes.

Plus de changements

Dans le communiqué, la société a indiqué que la fermeture de la technologie impliquera une série de changements qui vont au-delà du fait qu’elle ne sera pas automatiquement reconnue si les visages des personnes apparaissent sur des photos ou des vidéos. Les utilisateurs ne pourront désormais plus activer cette fonctionnalité, qui affectera également le texte alternatif automatique (AAT) Utilisé pour les descriptions d’images pour les aveugles ou malvoyants.

Après le changement, le système AAT sera capable de reconnaître combien de personnes se trouvent sur une photo, mais ne tentera plus d’identifier qui utilise la reconnaissance faciale. Enfin, pour les utilisateurs qui ont opté pour la configuration de reconnaissance faciale, l’entreprise éliminera le modèle utilisé pour les identifier.

