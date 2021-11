Facebook va fermer son système de reconnaissance faciale

02/11/2021 à 21:42 CET

Carles Planas Bou

Facebook mettra fin à votre système la reconnaissance faciale et il éliminera la numérisation des visages de plus d’un milliard d’utilisateurs. La décision de fermer ce projet commencé il y a un peu plus d’une décennie est due à « de nombreuses inquiétudes quant à la place de ce La technologie dans la société & rdquor;, comme l’a assuré un communiqué Jérôme pesenti, vice-président de l’intelligence artificielle chez But, le nouveau nom de la maison mère propriétaire du réseau social, ainsi que Instagram ou WhatsApp.

En décembre 2010, Facebook a lancé un système de reconnaissance faciale avec lequel il souhaitait accélérer la détection des visages dans les images publiées dans le Plate-forme. Ce système était celui qui permettait à l’utilisateur de taguer la personne qui apparaissait dans cette image. Depuis, plus d’un tiers des utilisateurs actifs du réseau social ont accepté de faire reconnaître leur visage, selon Pesenti, ce qui représente environ 640 millions de personnes.

La pression croissante sur Facebook – en proie à de multiples scandales sur son impact sur le débat public et sur la santé mentale des jeunes – et la notoriété de plus en plus des risques de ces technologies ont forcé l’empire numérique de Mark Zuckerberg d’agir. Surtout si l’on considère que depuis dix ans, ce système a aidé Facebook à constituer l’un des plus grands référentiels d’images au monde.

Les dangers de la reconnaissance faciale

À cette époque, des organisations et des experts ont manifesté leur inquiétude quant à l’utilisation qui peut être faite d’informations aussi sensibles que la reconnaissance faciale. Chine a utilisé ces systèmes de surveillance biométrique pour surveiller et persécuter la minorité musulmane ouïghoure, mais dans le États Unis Des cas ont également été détectés dans lesquels cette technologie amplifie préjugés racistes et basé sur la classe pour pénaliser les pauvres et les Afro-Américains. En avril, le Union européenne a annoncé une nouvelle législation pour interdire de tels systèmes.

En 2019, la société a cessé d’utiliser ce logiciel pour recommander de marquer des amis et des connaissances sur les photos publiées. La même année, la Federal Trade Commission des États-Unis a condamné Facebook à une amende de 5 milliards de dollars pour utilisation abusive des informations privées de ses utilisateurs. L’État de l’Illinois a dénoncé le système (s’est soldé par une amende de 650 millions d’euros) et la ville de San Francisco l’a interdit en raison des risques pour la vie privée qu’il comporte.

Avec la fermeture, Facebook espère se concentrer sur une utilisation plus positive de la reconnaissance faciale et répondre « aux préoccupations croissantes de la société, d’autant plus que les régulateurs n’ont pas encore établi de règles claires ». L’année dernière, d’autres géants comme Amazon, Microsoft ou IBM ont annoncé la fin ou une pause de la vente de leurs systèmes de reconnaissance faciale à des tiers tels que la police après avoir découvert des cas sur leurs dangers de surveillance.