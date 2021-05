Facebook va maintenant vous pousser à lire les articles avant de les partager

La prochaine fois que vous essaierez de partager un article sans le lire au préalable, Facebook vous avertira de réfléchir à nouveau.

La société de médias sociaux a annoncé lundi matin qu’à partir d’aujourd’hui, elle testera une nouvelle fonctionnalité incitant les utilisateurs à ouvrir et à lire les articles avant de les partager sur la plate-forme. Facebook commencera à tester la fonctionnalité sur environ 6% de ses utilisateurs mondiaux sur Android, a déclaré un porte-parole de la société à Recode. Twitter a commencé à tester une fonctionnalité similaire en juin de l’année dernière et l’a déployée plus largement à tous ses utilisateurs en septembre.

La décision de Facebook est le dernier exemple d’entreprises de médias sociaux qui tentent de ralentir la propagation généralisée de la désinformation et du contenu préjudiciable sur leurs plates-formes en poussant les utilisateurs à ralentir avant de partager du contenu. Certains chercheurs en médias sociaux préconisent depuis longtemps ce type d’incitation, qui, espèrent-ils, minimisera les réactions des gens à un titre provocateur sans avoir réellement le contexte plus complet de l’histoire.

Mais comme ces fonctionnalités sont relativement nouvelles, on ne sait pas dans quelle mesure ces interventions fonctionneront réellement, ou si les gens vont simplement sauter les invites et partager des nouvelles sans les lire de toute façon. Et même si quelqu’un clique sur un article après que Facebook le lui a demandé, il n’y a aucune garantie qu’il lira réellement toute l’histoire – ce n’est donc pas une solution complète.

Facebook a annoncé la nouvelle lundi sur le compte Twitter d’une entreprise, y compris une image de ce à quoi ressemblera l’invite.

Si vous ouvrez un article sans cliquer dessus, Facebook vous dira ce qui suit:

«Vous êtes sur le point de partager cet article sans l’ouvrir. Partager des articles sans les lire peut signifier manquer des faits clés. La société invitera ensuite les utilisateurs à ouvrir d’abord l’article ou à continuer le partage sans le lire.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire, au-delà de la clarification du pourcentage d’utilisateurs qui testeront la fonctionnalité.

Capture d’écran des nouvelles invites avec lesquelles Facebook avertira les utilisateurs.

Il y a des signes précoces que même si des fonctionnalités comme celle-ci n’arrêteront pas complètement la diffusion de fausses informations ou de contenus polarisants, elles peuvent au moins aider les gens à lire plus de contexte sur les nouvelles du jour.

En septembre, Twitter a partagé ses premières informations après avoir commencé à tester une fonctionnalité similaire sur son application Android; les données ont montré que les invites ont conduit les gens à ouvrir des articles 40% plus souvent.

La semaine dernière, Twitter a également déployé une fonctionnalité pour inciter les gens à reconsidérer les tweets de «langage offensant ou blessant». Et avant l’élection présidentielle américaine de 2020, Twitter et Facebook ont ​​commencé à lutter contre les informations trompeuses sur leurs plateformes en étiquetant les tweets politiquement trompeurs et en empêchant les utilisateurs d’aimer ou de répondre à ces publications.

Les entreprises de médias sociaux disposent de nombreux leviers pour ralentir ou arrêter la diffusion d’informations nuisibles et de discours qui divisent. L’interdiction pure et simple des gens – comme Facebook et Twitter l’ont fait avec Donald Trump – en fait partie, mais c’est une option controversée et, dans de nombreux cas, un outil beaucoup trop brutal. Des fonctionnalités comme celle que Facebook a commencé à tester lundi, qui «incite» les utilisateurs à cesser de partager du contenu non informé, peuvent potentiellement en faire plus en modifiant progressivement la façon dont les gens publient sur la plate-forme – avant de partager du contenu diviseur ou trompeur.