Facebook va tester l’intelligence artificielle pour arrêter de se battre en groupe

Les systèmes de surveillance cherchent-ils à contrôler les personnes ? 1:48

(CNN Affaires) – Les conversations en ligne peuvent rapidement devenir incontrôlables, alors Facebook espère que l’intelligence artificielle pourra aider à garder les choses en ordre.

Le réseau social testera l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter les bagarres dans ses nombreux groupes, afin que les administrateurs de groupe puissent aider à calmer les choses.

L’annonce est intervenue mercredi dans un article de blog, dans lequel Facebook a publié une série de nouveaux outils logiciels pour aider les plus de 70 millions de personnes qui dirigent et modèrent des groupes sur sa plate-forme. Facebook, qui compte 2,85 milliards d’utilisateurs mensuels, a déclaré à la fin de l’année dernière que plus de 1,8 milliard de personnes participent à des groupes chaque mois et qu’il existe des dizaines de millions de groupes actifs sur le réseau social.

Facebook suspend le compte de Trump jusqu’en 2023 1:07

Avec les nouveaux outils de Facebook, l’intelligence artificielle décidera quand envoyer ce que l’entreprise appelle des “alertes de conflit” à ceux qui maintiennent les groupes. Des alertes seront envoyées aux administrateurs si l’IA détermine qu’une conversation dans leur groupe est « controversée ou perturbatrice », a indiqué la société.

La subtilité de l’intelligence artificielle

Pendant des années, les plateformes technologiques comme Facebook et Twitter se sont de plus en plus appuyées sur l’intelligence artificielle pour déterminer une grande partie de ce qui est vu en ligne, des outils qui détectent et suppriment les discours de haine sur Facebook aux messages Twitter qui apparaissent sur votre journal. Cela peut être utile pour le contenu frustrant que les utilisateurs ne veulent pas voir. L’IA peut aider les modérateurs humains à nettoyer les médias sociaux qui sont devenus trop gros pour que les gens puissent les surveiller eux-mêmes.

Mais l’intelligence artificielle peut échouer lorsqu’il s’agit de comprendre la subtilité et le contexte des publications en ligne. Les modes de fonctionnement des systèmes de modération basés sur l’IA peuvent également sembler mystérieux et blessants pour les utilisateurs.

La loi sur les médias sociaux en Floride fait déjà l’objet d’un procès 3:40

Un porte-parole de Facebook a déclaré que l’intelligence artificielle de l’entreprise utiliserait divers signaux issus des conversations pour déterminer quand envoyer une alerte de conflit, y compris les temps de réponse aux commentaires et le volume de commentaires sur une publication. Il a déclaré que certains administrateurs ont déjà configuré des alertes de mots clés qui peuvent détecter des sujets pouvant également conduire à des discussions.

Comment fonctionne-t-il ?

Si un administrateur reçoit une alerte de conflit, il peut prendre des mesures qui, selon Facebook, visent à ralentir les conversations, probablement dans l’espoir de calmer les utilisateurs. Ces mouvements peuvent inclure la limitation temporaire de la fréquence à laquelle certains membres du groupe peuvent publier des commentaires et la détermination de la rapidité avec laquelle les commentaires peuvent être faits sur des publications individuelles.

Des captures d’écran d’un faux complot que Facebook utilisait pour montrer comment cela pourrait fonctionner montrent une conversation qui a déraillé dans un groupe appelé « Other Peoples Puppies » en anglais, où un utilisateur répond au message d’un autre en écrivant : « Tais-toi, tu es tellement stupide. Arrête de parler de BIO, idiot !!! »

“IDIOTS!” un autre utilisateur répond dans l’exemple. « Si ces bêtises continuent de se produire, je quitte le groupe !

7 smartphones sur 10 auront une intelligence artificielle 0:42

La conversation apparaît sur un écran avec les mots « Alertes de modération » en haut, en dessous desquels plusieurs mots apparaissent en caractères noirs dans des bulles grises. A droite, le mot “Conflit” apparaît dans une bulle bleue.

Une autre série d’images à l’écran illustre comment un responsable pourrait répondre à une conversation animée, non pas sur la politique, les vaccins ou les guerres culturelles, mais sur les mérites de la sauce ranch et de la mayonnaise, en limitant un membre à publier, disons, cinq commentaires. dans les messages de groupe pour le lendemain.