Facebook versera 14 millions de dollars américains sur les plaintes de discrimination

Comment Facebook gagne-t-il de l’argent ? Exec explique 1:43

. – Facebook tendrá que pagar más de US$ 14 millones para resolver un caso en el que a supuestos trabajadores estadounidenses se les negó el empleo porque reservó los trabajos para trabajadores extranjeros con visas temporales en 2018 y 2019, dijo este martes el Departamento de Justicia (DOJ , pour ses sigles en anglais).

Le ministère de la Justice a déposé une plainte en décembre 2020 contre Facebook pour avoir prétendument réservé des postes à des travailleurs titulaires de visas temporaires via le programme de certification des emplois permanents et utilisé des méthodes de recrutement pour décourager les travailleurs américains de postuler à certains postes.

Facebook aurait exigé que les candidatures soient soumises uniquement par courrier, refusé de considérer les travailleurs américains qui ont postulé pour les postes, n’a pas annoncé les postes sur leur site Web de carrière et n’a embauché que des titulaires de visas temporaires.

Les postes offraient un salaire médian d’environ 156 000 $, a déclaré le DOJ lorsqu’il a déposé la plainte.

Kristen Clarke, chef de la division des droits civils du ministère de la Justice, a déclaré que l’accord est historique. Il s’agit de la « plus grande amende et indemnité pécuniaire que la Division des droits civils a récupérée au cours des 35 ans d’histoire de la disposition anti-discrimination de l’INA. [Ley de Inmigración y Nacionalidad] », a déclaré le DOJ dans un communiqué.

« Les entreprises ne peuvent pas réserver certains postes aux titulaires de visas temporaires, en raison de leur citoyenneté ou de leur statut d’immigrant », a déclaré Clarke.

Facebook paiera une amende civile de 4,75 millions de dollars aux États-Unis en vertu du règlement du ministère de la Justice et versera jusqu’à 9,5 millions de dollars aux victimes éligibles de la discrimination présumée de Facebook. De plus, vous formerez vos employés aux exigences anti-discrimination de l’INA.

La Division des droits civils et Facebook détermineront une liste de personnes éligibles à une indemnisation, a déclaré un responsable du ministère de la Justice.

Le responsable a déclaré que l’accord avec Facebook se poursuivra pendant trois ans au cours desquels le ministère de la Justice pourra sélectionner, à sa discrétion, les demandes d’examen.

Un porte-parole de Facebook a déclaré : « Bien que nous soyons fermement convaincus que nous adhérons aux normes du gouvernement fédéral dans nos pratiques de certification de travail permanent (PERM), nous avons conclu des accords pour mettre fin au litige en cours et aller de l’avant avec notre programme PERM, qui est une partie importante de notre programme global d’immigration. Ces résolutions nous permettront de continuer à nous concentrer sur l’embauche des meilleurs constructeurs des États-Unis et du monde entier, et de soutenir notre communauté interne de détenteurs de visas hautement qualifiés cherchant la résidence permanente « .

Seth Fiegerman de CNN a contribué à ce rapport.