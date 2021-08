Facebook veut analyser les messages WhatsApp cryptés pour segmenter la publicité, mais sans les décrypter | La technologie

Facebook cherche un moyen d’analyser les messages cryptés pour continuer à segmenter la publicité, mais sans mettre en danger la vie privée.

Rencontrer l’équilibre entre vie privée et publicité est délicat et sur Facebook, ils travaillent avec cet objectif. Comme la plupart des grandes sociétés Internet, leurs avantages proviennent principalement de la publicité et celle-ci doit être aussi segmentée que possible pour qu’elles paient pour cela.

Les dernières nouvelles à ce sujet proviennent de The information et, tel que publié, “Facebook permet à une équipe de chercheurs en intelligence artificielle, y compris un contrat clé de Microsoft, d’étudier les moyens de analyser les données chiffrées sans les déchiffrer“.

L’objectif du projet est clair : analyser et profiter de toutes les informations qui transitent par ses serveurs. Des applications telles que WhatsApp ont ajouté le cryptage des messages qui était demandé il y a longtemps, mais la multinationale ne veut pas gaspiller toutes les informations auxquelles elle pourrait avoir accès.

Le plan passerait par l’étude de l’utilisation du cryptage homomorphe et de ne pas compromettre la vie privée des utilisateurs, un projet qui peut être compliqué et dans lequel Facebook sait qu’ils seront particulièrement contrôlés en raison de leur bilan sur ces questions sensibles et de la pression croissante qui s’exerce au niveau politique.

Pour le moment, des informations trop détaillées n’ont pas été transmises, mais les progrès qui sont en cours sur ce point signifient qu’il existe une adresse et que ils veulent préparer le terrain.

Il ne faut pas oublier que l’un des souhaits de l’entreprise de Mark Zuckerberg passe par ajouter des publicités personnalisées sur WhatsApp, et cela n’aurait aucun sens s’ils ne pouvaient pas être segmentés. Plus encore, étant une application utilisée par de nombreuses personnes sans compte sur Facebook ou Instagram qui aide au minimum à connaître les utilisateurs.

Analyser le contenu crypté est une activité très sensible qui peut soulever de grands soupçons sur les utilisateurs. Si le projet réussit, ils devront clarifier en détail le fonctionnement du système utilisé et dans quelle mesure les messages sont étudiés.