Facebook veut casser le cryptage WhatsApp pour les publicités

TL;DR

Facebook a embauché une équipe de chercheurs dans le but d’analyser le cryptage WhatsApp. L’objectif serait d’avoir des moyens d’exploiter les données des messages WhatsApp sans les décrypter réellement. Un rapport allègue que Facebook le fait à des fins publicitaires.

L’une des caractéristiques distinctives de l’application de chat WhatsApp est le fait qu’elle dispose d’un cryptage de bout en bout. Cela signifie que seules les personnes que vous avez autorisées peuvent lire vos messages, ce qui n’inclut même pas WhatsApp lui-même. Cela devrait vous donner la tranquillité d’esprit de pouvoir dire ce que vous voulez sans que personne ne vous écoute.

Bien sûr, sans accès à vos journaux de discussion, il est difficile d’exploiter le texte pour diffuser des publicités ciblées. Cet obstacle de cryptage WhatsApp est quelque chose que la société mère Facebook essaie de surmonter. La société a confirmé, selon The Information, qu’elle avait embauché une équipe de chercheurs pour comprendre cela.

En rapport: 8 nouvelles fonctionnalités que WhatsApp devrait ajouter à partir d’autres applications de messagerie

Selon le rapport, Facebook souhaite concevoir une méthode d’analyse des discussions WhatsApp sans réellement déchiffrer ces discussions. C’est ce qu’on appelle le “chiffrement homomorphe”. Théoriquement, cela permettrait à Facebook de glaner des données à partir de chats sans violer la vie privée d’un utilisateur.

Il n’est pas tout à fait clair comment cela serait possible. Mais, selon The Information, le but de la recherche est exactement ce à quoi vous vous attendriez : Facebook veut probablement extraire les données de vos discussions WhatsApp pour diffuser des publicités ciblées. Sans surprise, cependant, Facebook a nié cette allégation. Il a déclaré à The Information qu’il était “trop ​​tôt pour nous d’envisager un cryptage homomorphe pour WhatsApp pour le moment”.

Cryptage WhatsApp : un nouveau générateur d’argent ?

Cette nouvelle fait suite à plusieurs problèmes liés à Facebook. Plus récemment, Facebook et Apple se sont fait la guerre en ce qui concerne la confidentialité de l’iPhone. L’iOS 14 d’Apple permet aux utilisateurs de désactiver le suivi des publicités dans toutes les applications. Cela a un impact négatif sur l’activité principale de Facebook consistant à diffuser des publicités.

Lorsque vous rassemblez ces éléments, l’objectif probable de Facebook est assez évident : trouver de nouvelles façons de monétiser ses vastes collections de données. Mais avec le cryptage WhatsApp, il ne peut pas vraiment le faire sur cette plate-forme particulière. Le cryptage homomorphe pourrait aider à résoudre ce problème.

Cependant, combien d’utilisateurs de WhatsApp quitteraient la plateforme si ce changement se produisait ? Il y avait déjà une énorme ruée d’utilisateurs vers d’autres plateformes cryptées telles que Telegram et Signal après que Facebook a mis à jour la politique de confidentialité de WhatsApp. Assurément, l’idée que Facebook « analyse » les messages cryptés sur WhatsApp provoquerait un exode encore plus important.