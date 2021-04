Facebook veut encourager les utilisateurs à se faire vacciner contre le COVID-19

Facebook lance aujourd’hui un nouveau cadre de profil de vaccin COVID-19 sur iOS, Android et le Web, développé en collaboration avec le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les nouveaux cadres vous permettront de partager votre soutien pour les vaccins COVID-19 et de voir que d’autres font de même.

La recherche montre que les normes sociales peuvent avoir un impact majeur sur les attitudes et les comportements des gens en matière de santé. Nous savons que les gens sont plus susceptibles de se faire vacciner lorsqu’ils voient de nombreuses personnes en qui ils ont confiance le faire.

Facebook dit dans les semaines à venir qu’il affichera un résumé dans le fil d’actualité des utilisateurs avec des amis, des membres de la famille et des personnes suivies qui utilisent les cadres de profil de vaccin COVID-19.

La société a également lancé la même fonction au Royaume-Uni en partenariat avec le National Health Service (NHS). Facebook dit que «en quelques semaines à peine, un quart des personnes sur Facebook au Royaume-Uni ont déjà vu un ami ou un membre de leur famille utiliser le cadre de profil du vaccin NHS COVID-19».

Mercredi, Facebook a également annoncé des changements dans le fil d’actualité ajoutant de nouvelles façons de gérer et de contrôler ce que vous voyez. Ces changements commenceront à se déployer pour les utilisateurs iOS dans les semaines à venir.

