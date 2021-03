Facebook veut lire dans vos pensées, mais ce n’est pas aussi terrifiant que cela en a l’air – .

Vous pourriez dire que Facebook est déjà en train de lire dans vos pensées, compte tenu de la quantité de données qu’il collecte sur vos habitudes de navigation et l’utilisation de vos applications. Les algorithmes de Facebook vous connaissent peut-être mieux que vos amis et votre famille, et c’est selon une étude vieille de plusieurs années et probablement dépassée à présent.

Avec tout cela à l’esprit, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que Facebook développe une technologie pour lire dans vos pensées. Mais ce n’est pas aussi effrayant que cela puisse paraître. Facebook n’essaie pas de voler vos pensées les plus intimes avec cette technologie. Au lieu de cela, il souhaite lire des signaux neurologiques spécifiques qui seront utiles pour ses futures lunettes intelligentes.

Facebook a montré à certains membres des médias des poignets «lisant dans l’esprit» et un clavier de réalité augmentée qui fonctionnerait main dans la main avec des lunettes intelligentes. Ces fonctionnalités seraient ensuite intégrées à des appareils tels que les lunettes intelligentes de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) pour éliminer le besoin de contrôleurs supplémentaires.

Facebook vend déjà un casque VR – le casque Oculus vu dans l’image en haut de la page. Mais il prévoit de lancer ses premières lunettes AR en partenariat avec Luxottica plus tard cette année. Le poignet de lecture de l’esprit portable et le clavier AR permettraient aux utilisateurs de remplacer la souris et le clavier physiques, CNBC rapports.

Le dispositif de poignet lira les signaux neurologiques qui voyagent du cerveau aux mains lorsque des commandes de mouvement sont émises. La partie difficile est d’interpréter ces signaux et de les transformer en actions dans le monde de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée que l’utilisateur éprouve en portant le casque.

« Vous avez en fait plus de votre cerveau dédié au contrôle de votre poignet que toute autre partie de votre corps, probablement deux fois plus de neurones contrôlant votre poignet et le mouvement de vos mains que ce qui est réellement dédié à votre bouche pour l’alimentation et la parole », Facebook Reality Labs TR Reardon a déclaré lors du briefing.

Facebook a montré un concept où l’utilisateur pouvait se pincer avec ses doigts pour tenir et contrôler des objets AR virtuels placés loin. Ce genre d’interaction ressemble beaucoup à ça Rapport minoritaire Interface utilisateur informatique basée sur la réalité augmentée et les gestes. Facebook a comparé le mouvement à un geste de «force» que vous pourriez voir dans Guerres des étoiles.

Facebook a également montré un ensemble distinct d’appareils portables appelés bracelets d’électromyographie (EMG). Ils peuvent être portés pour taper sur n’importe quelle surface comme si vous tapiez sur un clavier physique. L’appareil enregistrerait les intentions de l’utilisateur de déplacer certains doigts et de les transformer en frappes.

Ces innovations sont parmi les plus excitantes en cours sur Facebook, mais on ne sait pas si elles sortiront de la phase de prototype, car les appareils de lecture d’esprit en sont encore aux premiers stades de développement. «Il est difficile de prévoir leur calendrier», a déclaré Mike Schroepfer, directeur technique de Facebook. «Comment ces choses s’enchaînent sur le marché lorsqu’elles apparaissent – ce sont des choses auxquelles je n’ai pas de réponses précises. Nous nous concentrons sur le renforcement de ces technologies. »

Facebook n’est pas la seule entreprise à travailler sur la technologie AR et VR, mais on comprend pourquoi elle a choisi de dévoiler ces projets de recherche bien avant que la technologie ne soit prête pour les appareils grand public. Contrairement à Facebook et autres, Apple ne parlera pas de technologie qui est encore en développement. Mais Apple a reçu beaucoup d’attention pour ses appareils AR et VR inédits, des rumeurs continuant de circuler sur les prétendues lunettes intelligentes d’Apple.

Mark Zuckerberg de Facebook a récemment pris des coups subtils chez Apple tout en décrivant sa vision de l’espace AR / VR, affirmant que Facebook souhaiterait une meilleure expérience d’application sur ces appareils que les smartphones. La société conçoit des appareils AR et VR abordables, a-t-il également déclaré. La démo technologique de lecture d’esprit, vue dans la vidéo ci-dessous, est un indice encore plus évident que Facebook veut rivaliser dans cet espace.

