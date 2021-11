Facebook, désormais renommé Meta, cherche à ouvrir des magasins de vente au détail physiques où les clients pourront découvrir la large gamme de produits qu’il a à offrir, tels que les casques Oculus, dans une expérience « accueillante » et « sans jugement », selon à un nouveau rapport du New York Times.



Le rapport indique que les dirigeants de Facebook ont ​​commencé à lancer l’idée d’un magasin de détail physique l’année dernière, mais à la suite du changement de marque de l’entreprise en « Meta », le projet prend maintenant un peu plus de vitesse. Les premières conceptions du magasin présentent un design minimal et moderne, selon le New York Times, Meta souhaitant que les clients se sentent curieux et proches. La société a envisagé quelques noms pour sa chaîne de magasins, « Facebook Store » étant une préférence de premier ordre.

L’objectif des magasins est de rendre le monde « plus ouvert et connecté », selon les documents de l’entreprise consultés par le Times. Ils sont également destinés à susciter des émotions telles que « la curiosité, la proximité », ainsi qu’un sentiment de se sentir « bienvenu » tout en expérimentant avec des casques dans un « voyage sans jugement », selon les documents. Les premières conceptions des magasins Meta semblaient modernes, avec une esthétique plate et minimaliste à l’extérieur des bâtiments et un placement subtil de la marque Facebook, selon les documents. La société a envisagé de nommer ses magasins Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store et From Facebook, avant de finalement s’installer sur Facebook Store en tant que candidat de premier plan, selon les documents.

Le changement de marque de Facebook en Meta fait partie de la vision de Mark Zuckerberg de transformer Facebook non seulement en une entreprise de médias sociaux, mais aussi en une entreprise métaverse. Zuckerberg a déclaré que le changement de nom avait jeté les bases du prochain chapitre de l’histoire de son entreprise. Bien qu’elle soit désormais renommée en Meta, l’application de Facebook continuera de s’appeler Facebook, tout comme le service lui-même. Instagram, WhatsApp et Messenger resteront également inchangés.

Si Meta va de l’avant avec l’ouverture d’un magasin de détail physique, qui, selon le rapport, serait à Burlingame, en Californie, ce serait la première manifestation physique de Meta, qui compte plus de 3,5 milliards d’utilisateurs numériques dans le monde. Le « Facebook Store » permettra aux gens d’essayer une gamme de produits Oculus, qui seront renommés en Meta dans le cadre du changement de marque. Des produits tels que l’Oculus Quest seront renommés Meta Quest.

Plus tôt cette semaine, peut-être pour tenter d’influencer l’opinion publique et le contrôle, Facebook a déclaré qu’il arrêterait la reconnaissance faciale sur 1 milliard d’utilisateurs et supprimerait toutes les données actuelles dont il dispose. Quelques jours plus tard, Meta a précisé qu’elle-même, en tant que société « métaverse », ne ferait pas de même. Au lieu de cela, Meta est déjà « en train d’explorer des moyens d’intégrer la biométrie dans son activité métaverse émergente ».