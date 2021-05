Facebook veut que d’autres entreprises aient des conseils de surveillance

18/05/2021

Allumé à 12h04 CEST

Facebook a créé le Conseil de surveillance afin que les décisions de modération du contenu ne dépendent pas seulement de la décision de Zuckerberg, mais qu’il s’agisse d’un processus plus démocratique et plus propre. Ainsi, il est rapidement devenu une sorte de Cour suprême au sein de Facebook. Maintenant le Les actionnaires de la société estiment que d’autres sociétés pourraient utiliser ce conseil de surveillance pour résoudre leurs problèmes. “Nous nous attendons à ce que le conseil n’entende qu’un petit nombre de cas au départ, mais avec le temps, nous nous attendons à ce qu’il élargisse son champ d’action et inclue potentiellement plus d’entreprises dans l’industrie.”

Ces déclarations n’étaient pas très importantes. Cependant, lors d’un récent événement sur la suspension de Donald Trump, le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a évoqué la possibilité de créer un conseil de surveillance à l’échelle de l’industrie qui “pourrait être le germe d’une idée qui obtient ensuite une réglementation légale et qui est pas seulement pour Facebook ». D’autres sociétés telles que Twitter, YouTube ou Reddit n’ont pas répondu aux commentaires ou ont décidé de ne pas commenter.

Pour le moment, le Conseil de surveillance il ne mentionne que Facebook. Dans une large mesure parce que le reste des entreprises ne trouve pas de réelles motivations pour rejoindre le Conseil de Surveillance. Non seulement ils considèrent que ce n’est pas nécessaire, mais cela ne leur fournit absolument rien.