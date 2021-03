Facebook veut vous aider à savoir où obtenir un vaccin COVID-19 – BGR

Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière que chaque adulte américain serait éligible pour un vaccin contre le coronavirus d’ici le 1er mai. L’administration Biden veut que l’Amérique «se rapproche de la normale» d’ici le 4 juillet, et avec environ six millions de doses de vaccin administrées le week-end dernier seulement, cela semble être un objectif viable. Il y a cependant un obstacle majeur sur le chemin: obtenir un rendez-vous pour tout le monde.

Au cours des dernières semaines, l’approvisionnement en vaccins a considérablement augmenté, mais même lorsque les règles déterminant qui pouvait se faire vacciner étaient plus strictes, il était toujours difficile de prendre rendez-vous. Ici à New York, d’innombrables personnes ont dû compter sur des comptes Twitter qui envoient des mises à jour chaque fois que les rendez-vous s’ouvrent. Ces emplacements sont souvent remplis en quelques secondes, et si vous n’êtes pas assez rapide, vous devez attendre le prochain tweet. C’est un système imparfait, mais maintenant, la plus grande plate-forme de médias sociaux existante veut aider à atténuer les frictions.

Lundi, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que son site lançait une campagne mondiale «pour aider 50 millions de personnes à se rapprocher des vaccins Covid-19». La première étape pour atteindre son objectif consistera à lancer un centre d’information COVID-19, que vous pouvez consulter dès maintenant. En plus d’offrir des mises à jour provenant de sources d’information et de services de santé partout aux États-Unis, le centre d’information de Facebook dispose également d’un outil qui fournit aux utilisateurs des informations de contact et les heures d’ouverture des sites de leur région avec des doses de vaccin.

Si vous êtes sceptique quant à l’utilisation de Facebook pour trouver un rendez-vous pour un vaccin, sachez que toutes les informations contenues dans l’outil sont tirées de VaccineFinder.org – développé par le CDC, la Harvard Medical School et le Boston Children’s Hospital. En fait, John Brownstein, CIO du Boston Children’s Hospital, a même proposé cette citation:

Nous sommes ravis de nous associer à Facebook pour créer des outils qui visent à soutenir les consommateurs dans leur recherche de vaccins COVID-19. L’amélioration de l’accès aux vaccins et de l’équité dans tout le pays sera une étape cruciale pour parvenir à l’immunité collective et mettre fin à cette pandémie.

En plus d’aider les gens à trouver des rendez-vous pour la vaccination, Facebook étend également son centre d’information COVID-19 à Instagram, qui est également opérationnel dans le monde entier depuis le 15 mars. Voici l’essentiel:

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Inde et au Chili en particulier, cette nouvelle fonctionnalité aide les gens à accéder à des informations fiables d’experts de la santé de confiance en fonction de leur emplacement, notamment: qui est éligible au vaccin, des informations sur la prévention fournies par des organisations de santé de confiance, et contenu réfutant les mythes courants sur les vaccins. Dans les semaines à venir, nous ajouterons plus d’informations pour aider les gens à savoir où ils peuvent se faire vacciner, le nombre de cas de COVID-19 dans leur région, et plus encore.

Enfin, pour toucher encore plus de personnes, Facebook s’associe aux autorités sanitaires et aux gouvernements du monde entier pour que les personnes soient inscrites aux vaccinations en leur envoyant des messages sur WhatsApp. Tous ces efforts combinés pourraient aider des millions de personnes à obtenir leurs vaccins qui n’auraient peut-être pas été le cas autrement.

