Facebook veut vous aider à vous faire vacciner contre le covid-19

Facebook collabore au plan de vaccination 0:46

. – Facebook déploie une poignée de nouveaux outils sur ses plateformes pour aider les gens à se faire vacciner contre Covid-19.

Le géant de la technologie, propriétaire d’Instagram et de WhatsApp, a annoncé lundi qu’il utiliserait ses plates-formes pour aider les utilisateurs à en savoir plus sur les vaccins covid-19, ainsi que sur où et quand ils pourront se faire vacciner.

«Alors que de nombreux pays s’orientent vers la vaccination pour tous les adultes, nous travaillons sur des outils pour faciliter la vaccination de tous», a écrit le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans des commentaires préparés publiés sur la plateforme de médias sociaux lundi.

« Tout d’abord, nous lançons un outil qui vous montre quand et où vous pouvez vous faire vacciner, et vous donne un lien pour prendre rendez-vous », a écrit Zuckerberg dans le message. « Ce sera dans le centre d’information de Covid, que nous montrerons aux gens directement dans leur fil d’actualité. »

Le centre d’information de Covid sera également sur Instagram, où Zuckerberg a déclaré que la société « le montrerait également aux gens là-bas ».

La société, a ajouté Zuckerberg, «travaille également avec les autorités sanitaires et les gouvernements pour étendre leurs chatbots WhatsApp afin d’aider les gens à s’inscrire pour les vaccins».

Comment trouver les vaccins Covid-19 aux États-Unis via Facebook

Pour aider les gens à trouver des vaccins, Facebook s’est associé à l’hôpital pour enfants de Boston pour lancer son outil de localisation aux États-Unis. L’outil informe les utilisateurs de Facebook sur les endroits où accéder aux vaccins COVID-19 dans leur quartier, les heures d’ouverture des sites de vaccination, les coordonnées et les liens pour prendre rendez-vous.

«Vous devriez pouvoir rechercher leur application Facebook, si vous tapez quelque chose comme« Covid-19 »ou« Covid-19 Vaccine ». Cela ouvrira le centre d’information Covid-19 sur Facebook, et à l’intérieur il y aura un nouvel outil où vous pourrez rechercher des sites de vaccination près de chez vous », a déclaré dimanche à CNN Kang-Xing Jin, directeur de la santé de Facebook.

L’outil de localisation de vaccins est similaire à une fonctionnalité de don de sang lancée par Facebook en 2019 pour aider les utilisateurs à trouver des endroits pour faire un don de sang dans leur région et à recevoir des notifications lorsqu’un centre de don de sang à proximité pourrait en avoir besoin, a déclaré Jin.

«Nos partenaires aux États-Unis ont constaté une augmentation de 19% des nouveaux donneurs de sang dans tout le pays», a-t-il déclaré. « Donc, notre espoir est vraiment d’aider ici avec l’application du vaccin. »

Las ubicaciones identificadas en el nuevo buscador de vacunas Covid-19 provienen del Buscador de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), un sistema de proveedores de vacunación basado sur le Web. L’outil a été lancé aux États-Unis uniquement, mais Facebook a annoncé son intention de s’étendre à d’autres pays à mesure que les vaccins deviendraient plus largement disponibles. L’outil sera compatible dans 71 langues différentes.

« C’est sur Facebook au départ, mais nous espérons le mettre bientôt sur Instagram », a déclaré Jin.

Le centre d’information Covid-19 est lancé sur Instagram

Pour l’instant, le centre d’information Covid-19 lui-même a été sur Instagram, « qui comprendra beaucoup d’informations sur les questions courantes sur le vaccin », a déclaré Jin. « Et c’est également disponible à partir d’aujourd’hui. »

Le centre d’information Covid-19, un portail initialement lancé sur la plateforme Facebook en mars dernier, est désormais accessible à tous les utilisateurs d’Instagram dans le monde, selon Facebook.

Lorsque les utilisateurs cliquent sur le portail du centre d’information Covid-19, ils voient des informations sur Covid-19 de leurs ministres locaux de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé.

Dans les semaines à venir, les publications générales sur les vaccins Covid-19 sur les réseaux sociaux recevront automatiquement des étiquettes dirigeant les personnes vers le centre d’information Covid-19.

« Cela s’appliquera à tous les articles qui se réfèrent généralement aux vaccins covid-19 », a déclaré Jin. « Fondamentalement, la balise fournira un lien vers le centre d’information Covid-19, où les gens peuvent aller chercher des réponses aux questions courantes. »

Facebook a également annoncé lundi qu’Instagram avait publié de nouveaux «autocollants» sur le vaccin COVID-19 que les utilisateurs peuvent utiliser dans leurs histoires Instagram. Par exemple, une étiquette dit «Faisons vacciner» et a un symbole en forme de cœur.

Les autorités sanitaires se tournent vers WhatsApp

Pendant ce temps, des nouvelles ont également lieu sur l’autre plate-forme de Facebook, WhatsApp. Facebook a proposé l’application de messagerie pour permettre aux autorités sanitaires et aux gouvernements de partager des informations sur le vaccin Covid-19 avec les utilisateurs.

Par exemple, Buenos Aires a annoncé la semaine dernière que WhatsApp serait le canal officiel par lequel les citoyens de la capitale argentine seront informés quand ce sera leur tour de recevoir le vaccin, selon Facebook.

« WhatsApp est un service gratuit qui est en fait généralement moins cher que les SMS ou les SMS, il peut donc abaisser les barrières d’une certaine manière », a déclaré Jin.

«En fin de compte, les gouvernements utilisent tous les canaux de communication pour atteindre les gens là où ils se trouvent, à la fois en ligne et hors ligne, avec des informations pertinentes. Et nous faisons tout notre possible pour soutenir ces efforts et ces décisions.