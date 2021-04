Facebook vient de confirmer que son cauchemar de confidentialité sur iPhone va faire mal – .

Facebook attaque les nouvelles protections de confidentialité d’Apple développées pour iOS 14 depuis la fin de l’année dernière. Une fois qu’Apple a commencé à déployer les étiquettes de confidentialité des applications qui informent les utilisateurs d’iPhone et d’iPad de la quantité de données qu’une application peut collecter, Facebook a lancé une campagne publicitaire affirmant qu’Apple nuirait à l’Internet ouvert et aux petites entreprises. Les étiquettes de confidentialité ont révélé la quantité effrayante de données que les applications de Facebook collectent à partir des appareils.

Facebook a intensifié sa campagne dans les mois qui ont suivi, passant des publicités imprimées aux publicités télévisées qui suppliaient pratiquement les utilisateurs de ne pas empêcher Facebook de les suivre à travers les applications et les services sur iPhone et iPad. Apple a testé la nouvelle fonctionnalité ATT (App Tracking Transparency) qui oblige les développeurs à demander le consentement avant que leurs applications puissent suivre les utilisateurs.

Apple a publié iOS 14.5 lundi avec ATT activé, et les applications commenceront bientôt à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs, les applications Facebook incluses. Facebook a peut-être atténué son agressivité envers Apple au cours des derniers mois, mais la société se prépare déjà à la chute du cauchemar de l’iPhone, s’attendant à ce que ATT nuise à son activité publicitaire dans les mois à venir.

Facebook a envoyé mercredi un mémo aux annonceurs qu’Insider a obtenu (via .), soulignant comment ATT affectera la publicité sur Facebook et Instagram.

ATT peut faire beaucoup de mal car il a un impact sur divers aspects de l’activité publicitaire. Des entreprises comme Facebook collectent des données utilisateur à partir de ses applications et d’autres applications et services tiers et créent des profils. Les annonceurs peuvent ensuite vendre des publicités personnalisées ciblées sur des publics susceptibles d’acheter ou de consommer leurs produits. En suivant le comportement des utilisateurs, Facebook ne regroupe pas seulement les utilisateurs en audiences. Le suivi permet également à Facebook de fournir des statistiques détaillées aux annonceurs, afin qu’ils puissent voir ce qui fonctionne le mieux et optimiser leurs campagnes. Toutes ces fonctionnalités disparaissent si les gens ne permettent pas à Facebook de les suivre.

Facebook a déclaré dans le mémo que les résultats de la campagne publicitaire «fluctueraient» progressivement à mesure que les utilisateurs mettraient à jour les iPhones et iPads vers iOS 14.5. Les annonceurs perdront alors l’accès à certaines statistiques clés car les internautes refusent le suivi:

Les données de désactivation des clics sur 1 jour seront modélisées pour les annonceurs. Les paramètres d’attribution après 7 jours de clics et après 1 jour n’incluront plus les événements de désactivation d’iOS 14.5. Les outils d’attribution après 28 jours après clics, après 7 jours et après 28 jours ne seront plus disponibles pour les annonceurs.

Facebook avertit également que les clients qui refusent le suivi seront exclus des audiences ciblables spécifiques, ce qui entraînera une diminution de la taille de l’audience.

Facebook peut continuer à suivre les utilisateurs dans ses propres applications. C’est pourquoi la société a légèrement changé d’avis il y a quelques semaines, affirmant que les fonctionnalités de confidentialité d’iOS 14.5 pourraient être bénéfiques. Facebook espère que davantage d’entreprises choisiront de faire du commerce électronique directement dans ses applications, où Facebook pourra toujours collecter des données sur le comportement des utilisateurs sans se soucier d’ATT.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a également déclaré mercredi lors de la conférence sur les résultats trimestriels de la société que les retombées d’ATT seraient perceptibles au second semestre 2021. Le directeur financier de Facebook, David Wehner, a noté que la croissance des revenus publicitaires devrait «ralentir considérablement» au second semestre . Outre les «changements de plate-forme», il a également évoqué les changements «réglementaires». ATT pourrait avoir un impact sur les résultats de Facebook dès le deuxième trimestre.

Par ailleurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré mercredi que la réponse à ATT avait été «formidable»:

ATT se concentre vraiment sur l’utilisateur et lui donne la possibilité de décider s’il souhaite être suivi ou non. Et donc cela place l’utilisateur dans le contrôle, pas Apple, pas une autre entreprise, mais l’utilisateur, là où il devrait être. Et c’est vraiment l’objectif principal et les commentaires que nous avons reçus des utilisateurs avant sa mise en ligne, au stade de la planification, etc., et après, ont été formidables. Et donc nous sommes vraiment debout au nom du consommateur ici.

Cook n’avait pas de chiffres réels pour étayer ses affirmations. iOS 14.5 a été déployé quelques jours avant le rapport trimestriel sur les résultats d’Apple. Il a déclaré que même «s’il y a très peu de personnes qui ne veulent pas être suivies, cela vaut la peine de le faire parce que ces personnes devraient se décider, qu’elles aimeraient être suivies ou non.»

iOS 14.5 est disponible au téléchargement sur une variété de modèles d’iPhone et d’iPad dès maintenant.

