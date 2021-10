Facebook vole une autre idée de crypto pour son changement de marque absurde

Zuck a justifié ces frais élevés en expliquant que Facebook (non, je ne vais pas l’appeler « Meta » non plus, car voir ci-dessus) va développer son activité VR en ligne à perte pendant un certain temps, y compris en subventionnant des appareils. Cela parle à l’un des autres énormes signes avant-coureurs du pivot de Facebook. Il est déjà assez clair que très peu de gens veulent réellement utiliser la réalité virtuelle, en particulier de manière persistante qui en ferait une bonne entreprise de magasin de contenu de jardin clos. Les appareils Oculus VR au centre des plans de Facebook sont une très bonne technologie depuis au moins trois ou quatre ans maintenant, mais les ventes ont été peu impressionnantes. D’autres sociétés de réalité virtuelle et de réalité augmentée, telles que le tristement célèbre Magic Leap, ont dépensé de l’argent sans trouver d’adéquation avec le marché des produits. Dépenser des tonnes d’argent pour favoriser l’adoption est le seul espoir que Facebook semble avoir de faire fonctionner la réalité virtuelle sur le marché de masse.

