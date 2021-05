Facebook vous dira enfin de lire les articles de presse avant de les partager – .

Les médias sociaux peuvent être une source de fausses nouvelles toxiques destinées à polariser les utilisateurs et à manipuler l’opinion publique. Facebook est au cœur du problème en tant que plus grand réseau social au monde. Le phénomène a été mieux observé lors des élections présidentielles américaines de 2016 lorsque la plateforme a été utilisée pour cibler les électeurs avec un contenu trompeur. Facebook a finalement admis que la Russie s’était mêlée de l’élection et a commencé à prendre des mesures pour empêcher des événements similaires. Mais Facebook n’a guère pu contenir les fausses nouvelles qui ont attaqué ses services dans les années qui ont suivi.

Le contenu trompeur se répand toujours facilement sur ses plates-formes, y compris Facebook et ses applications de messagerie, s’intensifiant au cours de la première année de la pandémie du nouveau coronavirus. Les théories du complot et les fausses nouvelles concernant la nouvelle maladie, les traitements et les vaccins circulaient facilement en ligne. Facebook a de nouveau tenté de limiter la propagation de la désinformation sur le COVID-19. Plus tard, Mark Zuckerberg a interdit Donald Trump sur Facebook et Instagram à la suite des émeutes du Capitole américain – avant cela, Facebook avait supprimé le contenu trompeur de l’ancien président ou étiqueté les publications qui violaient ses politiques. Cette interdiction a été confirmée récemment.

À l’avenir, Facebook pourrait mettre en œuvre une autre fonctionnalité utile qui pourrait freiner le partage d’informations trompeuses sur ses plates-formes. Facebook affichera des invites conseillant aux gens de lire les articles de presse qu’ils sont sur le point de partager dans leur intégralité avant de les partager avec leurs contacts.

Facebook a annoncé la nouvelle fonctionnalité lundi, confirmant à Recode qu’environ 6% de ses utilisateurs mondiaux sur Android verront les nouvelles invites. La mesure vise à convaincre les gens de lire l’article dans son intégralité avant de le partager, pour avoir accès à plus de contexte plutôt que seulement le titre de l’histoire.

À partir d’aujourd’hui, nous testons un moyen de promouvoir un partage plus informé des articles de presse. Si vous allez partager un lien d’article d’actualité que vous n’avez pas ouvert, nous afficherons une invite vous encourageant à l’ouvrir et à le lire, avant de le partager avec d’autres. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg – Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 10 mai 2021

Facebook s’est tourné vers Twitter pour mettre en évidence les nouvelles invites qui apparaîtront aux utilisateurs qui partagent du contenu sans lire d’articles de presse. «Vous êtes sur le point de partager cet article sans l’ouvrir. Partager des articles sans les lire peut signifier manquer des faits clés », lit-on dans l’invite.

Les utilisateurs auront deux options à l’intérieur de l’invite: “Ouvrir l’article” et “Continuer le partage”, comme indiqué dans l’image:

La nouvelle invite Android de Facebook conseillera aux gens de lire les articles de presse avant de les partager. Source de l’image: Facebook

Cela peut suffire à certaines personnes pour lire des actualités avant de les partager en ligne. Mais les utilisateurs de Facebook ne seront pas tenus d’accéder aux articles. Ils peuvent toujours partager le message sans le lire. Facebook et les autres réseaux sociaux ne peuvent pas forcer les utilisateurs à lire du contenu avant de le partager avec d’autres.

Néanmoins, la fonctionnalité pourrait être bénéfique à long terme, car elle délivrera toujours le message principal que certains utilisateurs de Facebook n’ont pas encore compris. Il est essentiel d’avoir le contexte complet d’un reportage. Même si les gens choisissent de continuer à partager sans lire, ils sauront que la même invite réapparaîtra chaque fois qu’ils partageront du contenu sans cliquer au préalable sur l’histoire. Le moyen simple d’éviter les nuisances est de consulter l’article complet.

Cependant, il n’est pas clair si la fonctionnalité sera déployée à tous les utilisateurs de Facebook après le test initial ou combien de temps il faudra à Facebook pour la mettre sur iPhone et sur le bureau. Twitter a testé une fonctionnalité similaire en juin de l’année dernière, puis l’a diffusée à tous les utilisateurs en septembre.

