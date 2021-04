Facebook vous dira si une page est satirique, mais pas si des données ont fui

Facebook vous dira si une page est satirique, ainsi que si ce n’est pas le cas, dans une nouvelle initiative. Lorsqu’une page satirique utilise le nom d’un politicien, par exemple, elle sera étiquetée «Page Satire» pour s’assurer que les gens ne la confondent pas avec la vraie personne.

À l’inverse, les messages des politiciens seront étiquetés comme «agent public»…

Facebook a fait l’annonce sur Twitter.

Taper sur l’étiquette fournira alors plus de contexte. Cependant, d’après l’exemple d’image partagé, il semble que le réseau social se fie aux propriétaires de pages pour appliquer eux-mêmes l’étiquette.

Engadget explique pourquoi le déménagement est une bonne idée.

Comme le note Social Media Today, les utilisateurs sont enclins à prendre au sérieux les messages satiriques, même lorsqu’ils proviennent de publications bien connues comme The Onion. Vous verrez souvent des réponses passionnées dans leur section de commentaires de personnes qui pensent être des publications provenant de sources d’actualités réelles. De plus, les étiquettes ont la capacité de clarifier dès le départ que les gens lisent ou ne lisent pas les messages de véritables autorités, ce qui pourrait aider à empêcher la propagation de fausses nouvelles sur la plate-forme.

Facebook a déjà un énorme problème avec les fausses nouvelles sans ajouter des messages satiriques mal interprétés dans le mélange. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Princeton a révélé que c’est le pire auteur de la diffusion de fausses informations. C’est le site de référence des sources d’informations non fiables plus de 15% du temps, ont-ils écrit dans leur article, alors que Google et Twitter n’ont conduit les utilisateurs à des sources douteuses que 3,3% et 1% du temps, respectivement.