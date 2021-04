Facebook vous permet désormais d’exporter vos articles et notes vers Google Docs, Blogger ou WordPress | La technologie

Si vous souhaitez transférer une copie de vos messages texte et notes Facebook, vous pouvez le faire maintenant. L’outil de réseau social pour exporter du contenu vous permet déjà d’envoyer vos messages texte et vos notes à Google Docs, Blogger et WordPress. Nous vous expliquons comment l’utiliser étape par étape.

L’une des fonctions Facebook les plus demandées par les utilisateurs est celle qui permet le transfert de contenu publié. De cette manière, n’importe qui peut envoyer une copie de vos publications pour la sauvegarder ou la partager dans un autre service.

Pour faciliter cette tâche, le réseau social de Mark Zuckerberg a lancé il y a un an un outil de transfert de contenu, mais jusqu’à présent, il n’était possible d’exporter que des photos et des vidéos de Facebook vers Google Photos, Dropbox et d’autres services de stockage en nuage.

Nous vous donnons quelques conseils pour télécharger n’importe quelle vidéo Facebook à partir de tous vos appareils et sans avoir besoin d’autres applications.

Maintenant, la société a annoncé que l’outil vous permet déjà d’exporter des publications et des notes Facebook, qui peuvent être envoyées à Google Docs, Blogger et WordPress. Voici les étapes à suivre pour transférer vos messages et notes textuelles:

Connectez-vous à Facebook avec vos identifiants, cliquez sur la flèche dans le coin supérieur droit de l’écran et naviguez Paramètres et confidentialité> Paramètres. Cliquez sur l’onglet Vos informations Facebook dans le menu de gauche, puis cliquez sur le bouton Afficher dans la section Transférez une copie de vos informations.

À l’étape suivante, vous devrez saisir à nouveau votre mot de passe pour vous assurer que c’est bien vous qui demandez le transfert de contenu. Ensuite, sélectionnez ce que vous souhaitez transférer (maintenant vous pouvez marquer des messages et des notes en plus des photos et des vidéos), choisissez la destination (Google Docs et WordPress sont actifs en ce moment) et appuyez sur le bouton Suivant. Connectez-vous au service cible et acceptez les autorisations pour donner accès à Facebook, et cliquez sur le bouton Confirmer le transfert. Attendez que Facebook effectue le transfert. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir la page, Facebook vous avertira lorsque l’exportation sera terminée.

Si vous souhaitez télécharger votre vidéo et vos photos depuis Facebook ou toute autre information parce que vous n’avez plus le contenu original, parce que vous souhaitez supprimer votre compte ou pour d’autres raisons, vous avez la possibilité de le faire via la section Téléchargez vos informations auquel vous pouvez accéder à partir de ce lien.