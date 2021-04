Facebook, WhatsApp et Instagram sont à nouveau tombés: ce sont les raisons

09/04/2021 à 13:02 CEST

Le mois dernier, en particulier la fête des pères, WhatsApp, Instagram et Facebook est tombé pendant environ une heure et demie, une époque où les utilisateurs ne pouvaient plus utiliser les réseaux sociaux et se connecter. Littéralement, rien n’a fonctionné sur l’ensemble du site. Ce soir, c’est arrivé à nouveau, mais sûrement beaucoup d’entre vous n’ont pas réalisé.

Vers 23h15 certains utilisateurs ils ont commencé à avoir des problèmes pour publier du contenu et accéder à des sites Web. Plus tard, plus précisément quinze minutes plus tard, les trois applications ont subi un sérieux problème, bien que WhatsApp n’ait subi pratiquement aucun problème en comparaison. L’erreur a pu être corrigée vers 1h30 du matin.

La raison du plantage est à nouveau parce qu’elle était due à un “changement de configuration, qui a causé Les services Facebook ne seront plus disponibles pendant longtemps “.

Les chutes sont quelque chose qui se produit de façon récurrente. Quelque chose que semblait avoir ralenti ces derniers temps. Cependant, au cours du dernier mois, nous avons eu deux chutes, vous pourriez donc vous demander si elles pourraient retomber bientôt et observer également quels sont les changements que l’entreprise est en train d’apporter derrière ces applications.