Pierre Omidyar, le cofondateur d’eBay dont les groupes à but non lucratif ont commencé à travailler avec Haugen en octobre, soutiendrait financièrement le lanceur d’alerte. Mais Haugen a déclaré au Times que la seule aide qu’elle sollicitait provenait d’organisations à but non lucratif pour les voyages et les dépenses connexes, selon le reportage.

