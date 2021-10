Facebook Whistleblower Hearing Parodie donne le coup d’envoi à l’épisode de Kim Kardashian

Avant que Kim Kardashian ne fasse ses débuts, l’ouverture froide de Saturday Night Live présentait une parodie des récentes audiences du Sénat sur Facebook et Instagram. La dénonciatrice Frances Haugen a accusé Facebook d’ignorer sciemment comment les algorithmes de ses plateformes nuisent à la santé mentale des utilisateurs et augmentent la désinformation. Plusieurs membres de la distribution de SNL ont imité des politiciens et ont lancé à Haugen (joué par Heidi Gardner) des questions idiotes sur Facebook sans rapport avec le scandale.

L’ensemble comprenait Ted Cruz (Aidy Bryant), Lindsey Graham (James Austin Johnson), Corey Booker (Chris Redd) et Diane Feinstein (Cecily Strong). Le panel a posé des questions sur les mèmes aléatoires, les personnes faisant des commentaires méchants à leur sujet et d’autres tangentes sans rapport. Le sketch s’est terminé par un témoignage aléatoire du fondateur de MySpace, Tom Anderson, interprété par Pete Davidson recréant la photo de profil emblématique de l’entrepreneur.

L’épisode de SNL de cette semaine a fait face à beaucoup de recul en raison de la présence de Kim Kardashian en tant qu’hôte. De nombreux téléspectateurs s’opposent à ce que la star de télé-réalité assume le rôle d’animateur, beaucoup se rendant sur les réseaux sociaux pour dire qu’ils sauteront l’épisode. Alors que les fans étaient enthousiasmés par la perspective de la performance de Halsey, beaucoup pensent que Kardashian n’est pas le bon choix.

« Je n’ai aucun intérêt pour tout ce avec quoi KK est impliqué », a écrit un fan. « Merci pour le rappel, mais je vais être occupé à me laver les cheveux », a écrit une personne sur Twitter. « Je ne regarderai pas SNL ce soir. Kim Kardashian ne mérite pas une seconde de mon temps », a déclaré succinctement un fan.

De son côté, Kardashian a l’habitude de la critique et prend la polémique dans la foulée. Dans la promo de l’épisode, Cecily Strong demande à la star de L’Incroyable Famille Kardashian si elle est nerveuse à l’idée de reprendre la scène de 30 Rock. « Pourquoi ? Je n’ai pas à écrire de croquis, n’est-ce pas ? » Kardashian a répondu. « Mémoriser les lignes ? » L’invité musical Halsey lui a rappelé : « Non, il y a des cartes aide-mémoire. » Kardashian a ensuite demandé: « Tout le monde ne sera pas aussi beau que moi, n’est-ce pas? » ce à quoi Strong lui a assuré: « Non, absolument pas. » Kardashian a plaisanté en conclusion: « C’est si facile. »