Facebook Whistleblower ravive la vulnérabilité FAANG… ou le fait-il ?

Lundi dernier, Facebook (NASDAQ :FB) a dominé l’actualité à la suite de la fuite de documents d’un dénonciateur et des 60 minutes entretien.

Source : Koshiro K / Shutterstock.com

Les documents ont été fournis par une ancienne employée de Facebook et scientifique des données, qui a effectué des dizaines de milliers de pages de recherche interne avant de quitter l’entreprise. Elle allègue que Facebook a dissimulé des preuves que ses plateformes ont amplifié la désinformation, la division politique et la haine, entre autres affirmations.

Les chouchous du marché comme Facebook ne sont pas étrangers à être sous le feu ; L’histoire de Facebook n’est qu’une répétition de ce que nous avons vu arriver Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) – et ce qui peut être en cours pour Pomme (NASDAQ :AAPL).

Comme cela a été annoncé en juin, les législateurs prévoyaient de sévir contre les entreprises technologiques. Voici un extrait de ce que Le New York Times révélé à ce sujet :

« Les factures – cinq au total – visent directement Amazon, Apple, Facebook et Google et leur emprise sur le commerce, l’information et le divertissement en ligne. Les propositions faciliteraient le démantèlement des entreprises qui ont utilisé leur domination dans un domaine pour obtenir une place forte dans un autre, créeraient de nouveaux obstacles pour les acquisitions de rivaux naissants et donneraient aux régulateurs plus de fonds pour les sociétés de police. »

Mais cela signifie-t-il que l’âge d’or de la Silicon Valley touche à sa fin ?

Pas nécessairement… Je vais vous dire pourquoi.

La ligne de démarcation

En moins de deux mois, Facebook a perdu près de 200 milliards de dollars en valeur marchande et a dû renoncer à son étiquette de valorisation de 1 000 milliards de dollars. Les sociétés FAANG — Facebook, Amazon (NASDAQ :AMZN), Pomme, Netflix (NASDAQ :NFLX) et Alphabet — sont les cinq entreprises technologiques américaines les plus populaires et les plus performantes. Considérant que les FAANG représentent 19% du S&P 500 évaluation et possède une capitalisation boursière combinée de 7,4 billions de dollars, il met un objectif énorme sur chacun d’eux.

La domination des actions FAANG et les efforts antitrust qui en résultent à leur encontre sont des effets secondaires du phénomène que nous appelons le « Technochasme. »

Au fur et à mesure que l’argent afflue dans ces entreprises, non seulement leurs actions montent en flèche… mais elles deviennent également plus dominantes dans l’économie, la société et la culture américaines.

Considérez simplement le gouffre entre l’influence de Facebook ou d’Apple sur toutes nos vies et l’influence actuelle de, disons, General Motors (NYSE :DG) ou Kraft Heinz (NASDAQ :KHC).

C’est un exemple évident du phénomène Technochasm.

Mais les pratiques monopolistiques de ces entreprises spécifiques signifient-elles que le « marteau » réglementaire de Washington vise désormais toute la Silicon Valley ?

J’en doute.

Toute action antitrust que le gouvernement pourrait intenter contre des entreprises technologiques se concentrerait uniquement sur des entreprises gigantesques comme les FAANG.

Le reste du secteur technologique mènerait ses activités comme d’habitude, sans aucune menace d’ingérence du gouvernement.

Mais même si le secteur FAANG échappe aux griffes de la législation antitrust, ils ne devraient pas être les actions qui figurent en tête de votre liste de candidats à l’investissement prometteurs. Oui, ce sont de grandes entreprises. Mais ils sont devenus trop importants pour générer des gains à la hausse majeurs par rapport aux jeux technologiques plus petits.

Comparez Apple, qui a une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars et domine plusieurs sous-secteurs technologiques, à l’une de mes actions Technochasm préférées. Il a une capitalisation boursière d’un peu plus de 1,5 milliard de dollars et se développe rapidement dans son créneau technologique. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce stock ici.

En raison de sa petite taille, le stock que je préfère à Apple pourrait facilement doubler ou tripler au cours des deux prochaines années. Les 2 000 milliards de dollars d’Apple ne le peuvent pas.

Les petites entreprises qui développent de nouvelles technologies impressionnantes sont capables de nous surprendre… et ont le potentiel de monter en flèche 10X au fil du temps.

Conclusion : si vous cherchez à investir dans la technologie parce que vous voulez obtenir de gros rendements, vous ne pouvez pas simplement regarder les FAANG et les autres géants du secteur. Au lieu de cela, fixez vos objectifs sur les petits leaders innovants de demain. C’est la meilleure façon de mettre votre portefeuille sur le côté gagnant du Technochasm.

Salutations,

Eric Fry

A la date de publication, Eric Fry n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

