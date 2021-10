Facebook Workplace fête ses cinq ans et compte désormais 7 millions d’abonnés payants

Facebook Workplace a cinq ans cette semaine, avec la plate-forme professionnelle de l’entreprise qui aide désormais plus de 7 millions d’employés, dans des centaines d’entreprises, à rester connectés aux principales mises à jour internes et à collaborer sur des projets de manière nouvelle et évolutive.

Cela semble toujours être quelque chose que de nombreuses entreprises éviteraient, surtout compte tenu des diverses controverses autour de l’entreprise. Mais l’élan de Workplace se développe, la plate-forme connaissant une augmentation de 40% du nombre d’utilisateurs au milieu de la pandémie de COVID.

Comme expliqué par Facebook :

«Depuis 2016, certaines des organisations les plus innovantes au monde, dont Walmart, Vodafone, Banco Galicia et Vision India Foundation, ont maintenant expérimenté cet effet Workplace. Au cours de la dernière année, nous avons accueilli des entreprises telles que BT, C&A, English National Opera, Petco, Sephora et Virgin Australia ainsi que d’innombrables entreprises locales.

Le passage à des modèles de travail hybrides, avec des employés équilibrant leur temps entre la maison et le bureau, a contribué à dynamiser l’application, tandis que Facebook a continué d’ajouter plus de fonctionnalités à son offre Workplace, avec une gamme croissante d’utilitaires et d’outils pour aider à maximiser la productivité. .

En substance, Workplace est Facebook, mais uniquement pour vos communications internes et votre engagement. Cela permet aux entreprises de gagner beaucoup de temps en formation, car la grande majorité des personnes connaissent déjà les outils et les options de communication de Facebook, tandis que la capacité supplémentaire de diffusion en direct, de partage de fichiers, d’annonces internes et plus encore offre des avantages significatifs, dès le chauve souris.

Mais comme indiqué, il existe des inquiétudes liées à l’image de marque de Facebook.

Comme le note Facebook :

« Il y a cinq ans, c’était difficile à vendre. Il a fallu des dirigeants précoces et visionnaires pour nous faire confiance et se joindre à nous. Il était difficile d’expliquer « l’effet du lieu de travail » – vous le saviez simplement quand vous le ressentiez. Mais nous avons vu nos clients donner aux gens les moyens de transformer leurs entreprises en communautés et nous étions convaincus que le reste du monde le verrait bientôt aussi. »

Je veux dire, « l’effet Workplace » est un peu une hyperbole, mais la considération essentielle est que Workplace a aidé de nombreuses entreprises à améliorer leur collaboration et leur communication, via des outils familiers et efficaces qui peuvent être facilement adoptés dans l’entreprise.

Et que vous fassiez ou non confiance à Facebook avec vos données internes, de nombreuses entreprises le font maintenant, et il semble que dans le monde post-pandémique, il y aura une demande accrue pour de tels outils, ce qui verra l’adoption de Workplace continuer à augmenter.

Fondamentalement, Facebook semble prêt à devenir une partie encore plus importante de notre vie quotidienne, à tous égards, avec l’utilitaire de Workplace offrant aux entreprises davantage de moyens d’améliorer la connexion et de maximiser la communauté dans l’application.