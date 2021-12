Facer est devenu un endroit populaire pour obtenir des visages de smartwatch uniques sur Wear OS, Tizen et watchOS. Cependant, son outil Facer Creator n’a pas inclus la possibilité de développer des visages Apple Watch. Cela change aujourd’hui avec l’arrivée de Facer Creator 7.0 avec prise en charge de watchOS.

Facer s’est bâti une clientèle en attirant des dizaines de milliers de designers pour créer des cadrans de montre personnalisés pour les plates-formes de montres intelligentes Samsung et Google.

Lorsque watchOS 7 est arrivé avec la possibilité de partager des visages Apple Watch, Facer est devenu une ressource incontournable pour parcourir et télécharger des visages watchOS. Plus tôt cette année, nous avons également vu Facer lancer des visages personnalisés Star Wars et NASA Apple Watch.

Désormais, avec le Facer Creator 7.0 gratuit, la société est prête à permettre à quiconque de concevoir des visages Apple Watch personnalisés et de les partager/vendre facilement avec la communauté Facer. Le logiciel fonctionne avec tous les modèles de visage watchOS disponibles de la série 3 à la série 7.

Pour être clair, vous n’avez pas un contrôle créatif total pour concevoir n’importe quel visage Apple Watch que vous pouvez imaginer, mais après avoir commencé avec l’un des modèles d’Apple, vous pouvez utiliser tous les outils et widgets Facer Creator pour créer de tout nouveaux visages personnalisés .

Voici un aperçu de certaines des possibilités :

Facer Creator 7.0 donne également aux concepteurs la possibilité de prévisualiser les cadrans de la montre sur divers modèles d’Apple Watch avant de les finaliser.

Les créateurs peuvent demander à vendre leurs visages à la communauté Facer après avoir publié une collection et obtenu 5 000 téléchargements (synchronisations).

Facer Creator 7.0 est également livré avec une interface utilisateur/UX remaniée, une nouvelle section des meilleurs graphiques, une nouvelle section de communauté et un nouveau tableau de bord.

Vous pouvez commencer gratuitement avec Facer Creator ici.

