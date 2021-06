FaceTime arrivera sur Android, mais pas avec iMessage

Facetime peut être utilisé sur Android et Windows 1:08

New York (CNN Business) – L’une des annonces les plus surprenantes du discours d’ouverture de la conférence des développeurs d’Apple, la WWDC 2021, n’était pas une nouvelle fonctionnalité pour leurs clients, c’était quelque chose de nouveau pour les utilisateurs d’Android et Windows.

Dans le cadre de la présentation d’iOS 15, Apple a déclaré que les utilisateurs d’autres systèmes d’exploitation pourront rejoindre les appels FaceTime lorsqu’ils seront invités via un lien envoyé par un utilisateur Apple. L’annonce de FaceTime était l’une des nombreuses autres mises à jour logicielles publiées pour l’iPhone, l’iPad et d’autres produits Apple.

La décision qui permet aux clients non Apple d’accéder à l’une de ses applications est inhabituelle pour le fabricant d’iPhone, ce qui amène certains à se demander si l’accès pourrait être étendu à d’autres produits logiciels Apple populaires.

Pendant longtemps, l’attrait d’Apple a été en partie l’exclusivité – vous devez acheter les appareils de l’entreprise pour accéder à ses logiciels de haute qualité, et vice versa. Mais la décision de FaceTime semble être une reconnaissance par Apple qu’il y a des avantages concurrentiels à permettre aux clients non Apple d’utiliser ses produits logiciels, selon les analystes du secteur.

« Apple semble historiquement plus disposé à ouvrir certains de ses services en dehors de son écosystème [de hardware] comme un moyen de favoriser l’adoption, et aussi comme un moyen de rivaliser plus efficacement avec d’autres acteurs technologiques à grande échelle tels que Facebook et Google », a déclaré Tom Forte, analyste de recherche senior chez DA Davidson. Le succès de Zoom pendant la pandémie a peut-être également montré à Apple le potentiel de revenus d’un FaceTime ouvert et remis à neuf, a ajouté Forte.

Au-delà de cela, la mesure pourrait être conçue pour aider à résoudre les problèmes antitrust d’Apple. “Cela les met dans une meilleure position d’un point de vue réglementaire”, a déclaré Angelo Zino, analyste principal chez CFRA Research. “Plus ils sont enclins à ouvrir l’écosystème à d’autres participants externes, mieux ils ont l’air.”

Mais il y a encore des limites à la mesure dans laquelle Apple peut aller dans le sens de l’ouverture, limites peut-être mieux illustrées par une autre des applications de l’entreprise, iMessage.

iMessage est apprécié des utilisateurs d’iPhone pour sa large gamme de fonctionnalités qui vont au-delà des messages SMS traditionnels, y compris la possibilité de réagir aux messages texte et de voir quand vos amis tapent. L’application utilise également un cryptage de bout en bout, il n’y a donc aucun moyen pour Apple, ou quiconque, de voir les conversations des utilisateurs.

Récemment, Google a essayé de reproduire certaines fonctionnalités d’iMessage, suggérant que de nombreux utilisateurs d’Android – beaucoup plus nombreux que les utilisateurs d’iPhone dans le monde – seraient impatients d’avoir accès aux petites bulles de texte bleues d’Apple.

Pour la plupart, cependant, les analystes disent que les utilisateurs d’Android ne devraient pas attendre une version non Apple d’iMessage, à la fois en raison du paysage concurrentiel et en raison de la puissance d’iMessage dans la vente de produits Apple.

« Apple adopte une vision très pragmatique des applications qui s’étendent au-delà des appareils Apple », a déclaré Geoff Blaber, PDG de CCS Insight. « FaceTime fait face à une pression concurrentielle accrue de la part des concurrents de la visioconférence et est plus utile s’il est disponible sur toutes les plateformes. Ce n’est pas le cas avec iMessage, qui fait partie intégrante de l’expérience Apple et de la ‘continuité’ entre iPhone, iPad et Mac.”

Apple fait face à la concurrence d’iMessage, non seulement de Google, mais aussi de WhatsApp, une application appartenant à Facebook. Apple s’est efforcé de faire en sorte qu’iMessage ressemble à des plateformes de médias sociaux afin de mieux concurrencer WhatsApp.

Mais WhatsApp a toujours un avantage majeur sur iMessage : il est disponible sur une variété d’appareils, ce qui en fait une option par défaut pour les personnes qui souhaitent communiquer via des systèmes d’exploitation.

En plus de la décision d’Apple d’attendre plus d’un an après la pandémie pour étendre l’accès à FaceTime, ce qui lui a fait perdre l’opportunité de devenir la plate-forme de choix pour les dîners de famille virtuels et les réunions de travail, conserver iMessage en tant que logiciel iPhone uniquement pourrait empêcher iMessage de devenir une application de messagerie par défaut entre les appareils.