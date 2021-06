FaceTime avec Craig: les YouTubers s’assoient avec Craig Federighi pour parler des annonces de la WWDC

Plusieurs YouTubers différents ont posté des appels FaceTime avec le vice-président principal du génie logiciel d’Apple, Craig Federighi, dans lesquels ils parlent de différentes annonces de la WWDC. Les conversations incluent tout, d’iOS 15 à macOS Monterey. Vous pouvez consulter les vidéos intégrées ci-dessous.

Il n’y a rien de particulièrement révélateur dans aucune de ces vidéos, mais ce sont des suites amusantes au discours de lundi. Craig parle un peu d’Apple Park ainsi que de technologies comme SharePlay. La majeure partie de ces conversations se concentre sur la façon dont les plates-formes iOS et Apple dans leur ensemble deviennent des outils plus puissants pour partager différents types de contenu.

Il existe quelques vidéos différentes avec des YouTubers du monde entier dans une variété de langues. Ceux actuellement disponibles sont répertoriés ci-dessous, et nous mettrons à jour cet article avec plus s’ils viennent.

