FaceTime pour Android peut faire face à la plante, selon nos lecteurs

Lundi, Apple a lancé sa conférence WWDC avec une présentation de deux heures remplie de nouvelles annonces sur ses dernières versions de logiciels. L’une des nouvelles les plus importantes pour iOS a été l’annonce que la société mettrait son populaire service d’appel vidéo FaceTime à la disposition des utilisateurs d’Android et de Windows via des liens Web. Étant donné que communiquer avec nos amis et notre famille équipés d’iPhone peut parfois être un défi, nous voulions savoir si la communauté Android était enthousiasmée par ces développements.

Plus de 42% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas intéressées par l’utilisation de la solution Web FaceTime d’Apple, la qualifiant de solution de second ordre. 36% ont déclaré qu’ils participeraient aux appels si des amis leur envoyaient un lien, mais qu’ils ne se précipiteraient pas pour essayer la fonctionnalité. Seulement 21% ont indiqué qu’ils étaient vraiment enthousiastes à l’idée d’utiliser FaceTime sur leurs téléphones Android.

Êtes-vous impatient d’utiliser FaceTime d’Apple pour Android ?

Les commentaires du lecteur beno51079 résument parfaitement le sentiment général de nos lecteurs :

Non, j’ai un iPhone pour les gens que je connais qui utilisent des iPhones, et pour tout le monde, j’utilise Android (mon pilote quotidien). Pourquoi serais-je enthousiasmé par la tentative à moitié faite d’Apple d’inclure les utilisateurs d’Android dans les appels FaceTime ? FaceTime est surestimé et je préfère les meilleures solutions d’appel vidéo comme WhatsApp qui ne sont pas restrictives comme FaceTime.

Dominique Knobben sur Facebook n’a eu aucun problème à le dire tel qu’il est :

Sur Twitter, la réaction a été un peu plus diversifiée mais intéressante néanmoins.

Non. Tous les utilisateurs d’iOS que je connais ont Duo, WhatsApp ou, si pire, Facebook pour le chat vidéo. Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de quelque chose pour changer ces stupides “J’ai aimé [your text message]” ou ” J’ai ri de [your text message] nous obtenons des utilisateurs d’iMessage aux emojis réels – James Wyman (@jaswyman) 9 juin 2021

Ce n’est pas vraiment disponible pour Android. Nous ne pouvons rejoindre un appel qu’à partir d’un lien. Nous ne pouvons pas lancer un nouvel appel depuis le Web. – Kevin Smith (@kevinslife2) 9 juin 2021

Eh pas vraiment, il existe un nombre infini de façons de communiquer avec les gens, quel que soit le système d’exploitation qu’ils préfèrent. Ne pas avoir Facetime n’a jamais été un obstacle, je ne peux donc pas vraiment dire que je m’en soucie trop maintenant. – Samuel Anthony (@sammms22876) 9 juin 2021

Honnêtement, c’est trop peu trop tard. Et cela ressemble à un effort en demi-teinte. Tous les autres s’assurent que leurs applications et services natifs fonctionnent sur toutes les plateformes. – Marian Crkon (@mariancrkon) 9 juin 2021

Notre sondage FaceTime pour Android est maintenant fermé, mais nous sommes toujours intéressés de savoir ce que nos fidèles Android pensent des produits et services Apple. Gardez un œil sur notre sondage du week-end ce samedi pour partager plus de vos opinions.

