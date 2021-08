Facilité de faire des affaires : le Bengale occidental déploie trois nouveaux services en ligne

Actuellement, 60 ULB sont engagées dans le système de guichet unique pour la délivrance d’approbation de plan de construction. D’ici trois mois, les ULB restantes relèveront également de ce dispositif.

Dans le but de fournir des services sans tracas et transparents à la population dans le cadre de ses initiatives de gouvernance électronique, le gouvernement du Bengale occidental a déployé lundi trois nouveaux services en ligne : un système de guichet unique pour la délivrance de l’approbation du plan de construction, la délivrance d’une licence commerciale et la mutation et l’évaluation municipales.

Ces nouveaux services en ligne pour les zones urbaines de l’État sont des initiatives “uniques et sans précédent” qui apporteront une “transparence au niveau local” dans l’intégration interministérielle, a déclaré le ministre des Finances de l’État, Amit Mitra.

« Je pense que ce genre de révolution numérique n’a eu lieu dans aucun autre État. Tout autre gouvernement d’État peut ne pas être en mesure de fournir ce type de services numériques étendus aux entreprises, aux municipalités et aux organismes locaux urbains (ULB). Cependant, nous fournissons ces services », a-t-il déclaré, ajoutant que ces services en ligne amélioreront encore la facilité si vous faites des affaires dans l’État.

Actuellement, 60 ULB sont engagées dans le système de guichet unique pour la délivrance d’approbation de plan de construction. D’ici trois mois, les ULB restantes relèveront également de ce dispositif.

Mitra a déclaré qu’environ 1,5 crore de personnes bénéficieront de la fonction d’approbation de plan de construction en ligne, tandis que près de 2 crore de personnes devraient bénéficier de la délivrance numérique d’une licence commerciale (certificat d’enrôlement) avec l’enregistrement des magasins et de l’établissement via un formulaire de demande commun. « Ce sera un processus numérique complet. Il n’y aura pas d’ingérence humaine », a déclaré le ministre.

Dans le cadre du dispositif municipal de mutation et d’évaluation (e-Mutation), actuellement 123 ULB sont engagées. « De nombreuses personnes bénéficieront de la fonction de mutation en ligne. La mutation électronique aura lieu au niveau de l’entreprise », a déclaré Mitra.

Le délai de livraison de l’ensemble des trois services en ligne par les ULB est fixé à 15 jours. “Il existe des dispositions de pénalité pour les municipalités si le délai n’est pas respecté”, a ajouté Mitra.

Chandrima Bhattacharya, ministre d’État au développement urbain et au département des affaires municipales, a déclaré que Kolkata et Howrah n’ont pas été soumis à ces nouvelles installations en ligne car ils ont déjà des règlements et des « systèmes robustes ».

Dans le cadre des nouvelles initiatives de gouvernance électronique lancées lundi, les candidats obtiendront un permis de construire, une licence commerciale et un certificat de mutation générés par le système et signés numériquement de l’ULB respective après paiement en ligne des frais.