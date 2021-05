Facilité de ligne de crédit instantanée par CASHe – Vérifier les caractéristiques

Sur la base de l’éligibilité de chaque client, la facilité de ligne de crédit permettra d’emprunter autant que nécessaire à partir de la limite approuvée et de rembourser dans des IME flexibles jusqu’à 1 an.

CASHe, une plateforme de prêt numérique pour les milléniaux salariés, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une ligne de crédit personnelle instantanée pour ses clients. La facilité de ligne de crédit permettra aux particuliers d’emprunter des fonds à partir de 10 000 roupies jusqu’à 4 lakhs.

La plate-forme de prêt numérique offrira une durée de prêt flexible pouvant aller jusqu’à 1 an. La société prétend, avec la facilité de ligne de crédit à leur disposition, que les clients de CASHe peuvent emprunter n’importe quel montant de leur limite sanctionnée à tout moment et recevoir le montant sélectionné sur leurs comptes bancaires instantanément et rembourser selon la durée de prêt associée à la ligne de crédit.

Qu’est-ce que la ligne de crédit exactement?

En termes simples, la ligne de crédit permet aux clients de disposer d’une réserve de trésorerie personnelle. On peut soit utiliser la limite totale approuvée en une seule fois ou choisir d’utiliser une partie de la ligne de crédit approuvée pour financer ses besoins immédiats. Les intérêts seront facturés en fonction du montant emprunté uniquement, si l’on choisit d’emprunter une partie de la ligne de crédit, et non sur la limite totale approuvée.

La facilité de ligne de crédit propose également aux clients de choisir un produit de prêt personnel (PL) existant de CASHe dans le cadre de la ligne de crédit et d’opter également pour un prêt Buy Now Pay Later (BNPL) pour financer leurs achats sur des sites d’achats en ligne populaires comme Amazon ou Flipkart. En outre, la répartition de la ligne de crédit globale entre le PL et la BNPL incombe entièrement au client.

L’offre de ligne de crédit nouvellement lancée de CASHe est une réponse stratégique au besoin toujours croissant du client de disposer d’une facilité de crédit à la demande et de lui fournir à tout moment un accès au crédit pour faire des achats sur des plateformes en ligne avec sa facilité BNPL. .

Yogi Sadana, PDG de CASHe, déclare: «La ligne de crédit est l’une des nombreuses ajouts de valeur réussis à notre portefeuille. La ligne de crédit de CASHe a été conçue dans le but de résoudre le problème des clients en leur donnant accès au crédit et en résolvant leur besoin de liquidités sur place. »

Caractéristiques de la facilité de ligne de crédit instantanée offerte;

La facilité de ligne de crédit basée sur l’application fournira aux consommateurs des fonds instantanés jusqu’à Rs 4 Lakh.Selon l’éligibilité de chaque client, la facilité de ligne de crédit permettra d’emprunter autant que nécessaire à partir de la limite approuvée et de rembourser dans des IME flexibles jusqu’à concurrence de La facilité de ligne de crédit peut être utilisée pour contracter un prêt personnel et / ou un prêt commercial avec flexibilité à l’emprunteur sur la répartition globale de la ligne de crédit.La société propose également des gammes de prêts de détail – le mandat commence à partir de 2 mois jusqu’à 1,5 an avec des offres de prêt à partir d’aussi peu que 7 000 Rs à Rs. 4 Lakh.

Différence entre une marge de crédit et un crédit instantané

Les prêts ont ce qu’on appelle une limite de crédit non renouvelable, ce qui signifie que l’emprunteur n’a accès au montant prêté qu’une seule fois, où il effectue par la suite des paiements de capital et d’intérêts jusqu’à ce que la dette soit remboursée.

Une marge de crédit, par contre, fonctionne différemment. L’emprunteur reçoit une limite de crédit fixe – tout comme avec une carte de crédit – et effectue des paiements réguliers composés à la fois d’une partie du capital et des intérêts pour le rembourser. Mais contrairement à un prêt, l’emprunteur a un accès continu aux fonds et peut y accéder à plusieurs reprises tant qu’il est actif.

