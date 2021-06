« Facilité de liquidité spéciale de Rs 16 000 crores de RBI à Sidbi pour aider les IMF à atténuer les défis liés à Covid »

Alok Misra, PDG de MFIN, l’organisme faîtier des IMF, a exprimé l’espoir que les petites et moyennes IMF seront couvertes « de manière prédominante » par les facilités de rétrocession et de refinancement de Sidbi alors que l’industrie est confrontée à des perturbations dans les collectes en raison de la deuxième vague de Covid. -19.

Le secteur de la microfinance a déclaré vendredi que la décision de la Reserve Bank of India (RBI) de fournir une facilité spéciale de liquidité de Rs 16 000 crore à la Small Industries Development Bank of India (Sidbi) à des fins de rétrocession et de refinancement apportera un soutien aux institutions de microfinance ( IMF) pour atténuer les défis découlant de la pandémie.

Alok Misra, PDG de MFIN, l’organisme faîtier des IMF, a exprimé l’espoir que les petites et moyennes IMF seront couvertes « de manière prédominante » par les facilités de rétrocession et de refinancement de Sidbi alors que l’industrie est confrontée à des perturbations dans les collectes en raison de la deuxième vague de Covid. -19.

Les organismes de l’industrie ont cependant été « légèrement déçus » car la RBI n’a annoncé aucune mesure sur l’inclusion des institutions de microfinance dans le cadre de résolution 2.0.

«Au cours des derniers trimestres, les grandes IMF ont maintenu des liquidités relativement plus élevées au bilan par mesure de précaution dans un environnement touché par Covid. La facilité spéciale de liquidité de Sidbi fournira en outre un soutien supplémentaire aux IMF en général, mais en particulier aux petites IMF pour gérer leurs obligations fixes au milieu des perturbations dans les recouvrements en raison des blocages en avril et mai 2021 », a déclaré Udaya Kumar Hebbar, directeur général et PDG de CreditAccess Grameen. FE.

“En outre, cela aidera les IMF à fournir un soutien financier à leurs clients et à reprendre les décaissements normalisés une fois que les blocages seront progressivement assouplies et que les activités économiques commenceront à fonctionner de manière normale”, a déclaré Hebbar.

P Satish, directeur exécutif de Sa-Dhan, a déclaré que la RBI avait fourni en avril une facilité spéciale de liquidité de Rs 15 000 crore à Sidbi. «Fournir une autre facilité de liquidité spéciale de Rs 16 000 crore est davantage en termes de permettre à Sidbi de financer des types d’activités plus innovants. Dans l’ensemble, cela aidera la principale institution financière à augmenter ses liquidités et de cette façon, cela sera utile pour le secteur de la microfinance », a-t-il déclaré.

Selon le président et directeur général de Satin Creditcare Network HP Singh, les mesures de la banque centrale, telles que l’augmentation de la limite des prêts de Rs 25 crore à Rs 50 crore aux petites entreprises et aux particuliers dans le cadre de la résolution 2.0, une facilité de liquidité spéciale à Sidbi et un une fenêtre de liquidité distincte de Rs 15,000 crore pour les secteurs à forte intensité de contact, entre autres, agira comme des instruments stimulant un rebond et renforçant l’élan de l’Inde vers la normalité.

Cependant, la RBI n’a toujours pas inclus les IMF dans le cadre de résolution 2.0. MFIN avait précédemment exhorté la RBI à fournir une «fenêtre de restructuration» aux IMF en les incluant dans le cadre de résolution, ce qui les aiderait à atténuer l’impact de Covid-19. Selon l’organisme du secteur, dans les circonstances actuelles, il deviendra difficile pour les petites et moyennes IMF de continuer à rembourser leurs prêteurs, car les clients de la microfinance ne sont pas en mesure de payer pendant le verrouillage.

«Nous nous attendions à ce qu’au moins une annonce soit faite par RBI sur la fourniture d’un moratoire des prêteurs aux IMF ou de certains types de facilité de restructuration. Sans ce type de mesures, il deviendra un problème majeur pour les IMF d’accorder d’autres prêts à leurs clients à l’avenir. Mais il n’est pas venu. Donc, d’une certaine manière, nous sommes légèrement déçus », a déclaré Satish.

