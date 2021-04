Facilité d’entrée en bourse avant sa fusion avec SoFi

Plus tôt cette année, Capital social Hedosophia Holdings V (NYSE:IPOE) le stock volait haut. La SPAC (Special Purpose Acquisition Company), qui va fusionner avec Finance sociale (SoFi), a été considéré comme un autre succès potentiel de chèque en blanc du sponsor Chamath Palihapitiya.

Les précédents accords SPAC de Palihapitiya, tels que Vierge Galactique (NYSE:SPCE), et Porte ouverte (NASDAQ:OUVERT) a fait une telle chose. Mais récemment, son statut de superstar a pris un coup. Les actions SPAC tombant en disgrâce, il est clair que parier sur cet impresario prolifique et franc de SPAC n’est pas un moyen garanti de gagner de l’argent sur le marché.

Pourtant, même si ce n’est peut-être plus une période de boom pour les SPAC en général, il est préférable de ne pas radier SoFi comme un battage médiatique. Cet objectif de fusion a des perspectives beaucoup plus prometteuses que d’autres noms qui deviennent publics sur cette voie. De plus, les récents trébuchements de Palihapitiya ont peut-être déjà été absorbés par le marché. Cela fait deux mois que la nouvelle des scandales entourant Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV), une autre société mise en bourse via un SPAC Palihapitiya, est sortie dans la rue.

Il n’y a aucune garantie que les actions décolleront une fois la fusion SoFi terminée. Pourtant, avec son fort potentiel à long terme, considérez-le comme un achat au prix actuel ou en dessous (environ 15 $ par action).

Stock IPOE et la fusion SoFi en cours

Avec environ 30% de son flottant exceptionnel vendu à découvert, beaucoup parient contre ce SPAC qui porte ses fruits pour les investisseurs. Mais plonger dans les détails, le short peut être hors de propos ici.

Comme Chris Markoch d’InvestorPlace en a parlé le 7 avril, la transition de SoFi vers une institution financière semblable à une banque pourrait signifier une hausse substantielle. L’entreprise s’est d’abord fait un nom dans le domaine des prêts étudiants. Mais au cours de la dernière décennie, il a élargi ses offres de prêts. Vous pouvez désormais obtenir un crédit immobilier, une carte personnelle, voire une carte bancaire via sa plateforme. De plus, elle propose désormais des services de courtage en bourse à ses clients.

En bref, c’est un supermarché financier axé sur le numérique à égalité avec des rivaux comme Pay Pal (NASDAQ:PYPL) et Carré (NYSE:SQ). Et avec son accord en cours pour acquérir une charte bancaire, la société pourrait perturber sérieusement l’activité bancaire traditionnelle.

Les ingrédients du succès à long terme semblent être en place avec SoFi. L’évaluation (plus ci-dessous) semble également plus que raisonnable par rapport à ses perspectives. Cela ne garantit pas que tout sera en amont d’ici à court terme, mais il est peut-être encore temps maintenant d’entrer dans une position à long terme.

L’évaluation des transactions laisse de la place à de multiples extensions

Selon l’aperçu de la transaction fourni dans la présentation de la fusion IPOE / SoFi, la société fusionnée aura 865,1 millions d’actions en circulation. Aux prix d’aujourd’hui, cela représente une capitalisation boursière implicite d’environ 12,8 milliards de dollars.

Sur la base des résultats actuels et à court terme, c’est une valorisation riche. Mais les actions semblent bon marché par rapport aux projections à venir. En supposant que la société atteigne son objectif de 635 millions de dollars en 2025, l’action se vend aujourd’hui environ 20 fois les bénéfices de cette année-là.

Certes, les taureaux SPAC se sont appuyés sur les projections futures pour justifier les évaluations d’aujourd’hui. Mais étant donné les riches ratios cours / bénéfices à terme de PayPal (58x) et de Square (203,2x), il existe de nombreuses pistes pour une expansion multiple pour SoFi.

Cela est de bon augure pour les investisseurs à long terme. Mais cela n’empêchera peut-être pas les actions de reculer davantage à court terme.

D’une part, l’enthousiasme qui continue de s’estomper pour les actions SPAC pourrait exercer une pression à la baisse sur les actions. De même, la poursuite de l’accord pourrait réduire les retards. Pourtant, ce n’est pas une raison pour l’éviter. Les prix pourraient continuer à reculer, mais il y a également place pour un rebond inattendu à court terme.

Commencez à saisir une position avant la clôture de l’opération

Compte tenu des fondamentaux solides de son objectif de fusion, je ne vois pas ce SPAC exploser comme nous l’avons vu avec d’autres entreprises qui ont récemment été introduites en bourse via des fusions d’entreprises à chèque en blanc. Mais il y a le risque que les parts de risque continuent de se négocier latéralement (ou à la baisse) dans les semaines et mois à venir.

Les prix pourraient chuter vers son prix d’offre initial de 10 $ par action. Cela peut indiquer que vous prenez votre temps jusqu’à ce qu’il touche le fond. D’un autre côté, avec le taux d’intérêt court élevé susmentionné, vous voudrez peut-être risquer de passer à côté en attendant.

Toute sorte de progrès soudain dans la transaction pourrait laisser le short brouiller, poussant l’action IPOE vers 20 $ par action et plus. Alors, quel est le meilleur coup?

Commencez à accumuler une position maintenant, car l’incertitude maintient le stock en dessous de 15 $ par action. S’il continue à reculer, ajoutez à votre position. Bien qu’il puisse rester sous l’eau à court terme, les nombreux facteurs mis en évidence ci-dessus indiquent de grands rendements dans les années à venir.

Les actions ne sont peut-être pas aussi chaudes qu’elles l’étaient il y a quelques mois. Mais utilisez ce changement de sentiment à votre avantage. Avant la conclusion de la transaction SoFi, commencez à vous assouplir dans une position sur l’action IPOE.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.