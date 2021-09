Faciliter les envois de fonds : la liaison UPI-PayNow réduira les coûts, la numérisation de la clé KYC

Une fois le lien entre UPI et PayNow opérationnalisé, il pourrait être possible de construire plus de cas d’utilisation, comme la vente d’autres produits financiers comme l’assurance voyage en ligne.

La décision de lier la plate-forme d’interface de paiement unifiée (UPI) de l’Inde au système de paiement rapide de Singapour, PayNow, est importante en termes de ses implications pour les envois de fonds transfrontaliers. Pour que ce système soit vraiment utile, le lien doit permettre une expérience de paiement entièrement numérisée pour les personnes dans les deux pays. À l’heure actuelle, les transferts d’argent transfrontaliers sont soumis à un ensemble de réglementations en vertu de la loi sur la gestion des changes (Fema). En tant que changeurs officiels du système financier, les banques jouent un rôle important dans la vérification des informations d’identification de ceux qui envoient et reçoivent des fonds au-delà des frontières nationales.

Il existe des règles strictes de connaissance du client (KYC) visant à éviter le blanchiment d’argent et la responsabilité de s’assurer que chaque transaction effectuée est casher. Mais pour qu’un système de transfert d’argent transfrontalier rapide puisse vraiment décoller, le processus de vérification KYC doit également être entièrement numérisé. L’une des raisons pour lesquelles UPI a été largement adoptée est la facilité d’être intégré à une application UPI, qui n’implique aucune interaction physique ou verbale avec un fonctionnaire. Reste à savoir si ce degré de fluidité peut être reproduit dans un système de paiement transfrontalier.

Une fois le lien entre UPI et PayNow opérationnalisé, il pourrait être possible de construire plus de cas d’utilisation, comme la vente d’autres produits financiers comme l’assurance voyage en ligne. Comme l’a souligné la Reserve Bank of India (RBI), le lien permettra également de réduire le coût des envois de fonds transfrontaliers. La banque centrale a précédemment déclaré dans son rapport Payment Systems Vision 2021 que le coût élevé des envois de fonds effectués via des canaux formels peut conduire les clients vers des canaux informels moins sécurisés et sujets aux abus. Le G20 a donc priorisé la question du coût des envois de fonds dans son agenda et encourage des politiques appropriées au niveau des pays.

Au fur et à mesure que le coût des transferts diminuera, il y aura des intermédiaires dans le système financier qui verront leurs revenus provenant des opérations de transfert de fonds être écornés. UPI sera la deuxième plate-forme à laquelle PayNow sera liée, après PromptPay en Thaïlande, et les transferts d’argent rapides transnationaux pourraient bientôt devenir un phénomène plus répandu. Les banques et autres fournisseurs de services de change doivent commencer à réfléchir aux moyens de s’adapter à ce scénario en évolution et de remplacer les flux de revenus qu’ils perdent au cours du processus.

En attendant, il reste encore du chemin à parcourir avant que le lien UPI-PayNow ne soit réellement opérationnalisé en juin 2022. Il pourrait y avoir des défis en termes d’intégration technologique au niveau du back-end. Il y a également peu de clarté à ce stade sur ce que pourrait être le cadre réglementaire d’un nouveau canal de paiement transfrontalier. Nous ne connaissons pas le degré de désintermédiation qui peut être atteint au fur et à mesure que le lien est établi. Plus important encore, les parties prenantes de l’écosystème des paiements transfrontaliers surveilleront de près les conditions de sécurité et de flux des données définies par RBI en ce qui concerne la liaison des deux plates-formes. L’Inde est en quelque sorte une valeur aberrante en exigeant que les données financières détenues par les intermédiaires soient stockées exclusivement sur son territoire. Les prestataires de services dans le domaine du transfert d’argent aimeraient savoir si les mêmes règles s’appliqueront dans le nouveau système.

