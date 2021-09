Faciliter les vaccinations contre le COVID dans l’Inde rurale et reculée

Malgré l’augmentation récente des vaccinations en milieu rural, de nombreux États sont encore à la traîne. (Source de la photo : IE)

Par Zarina Screwvala

La pandémie nous a posé de nombreux défis. Infrastructure médicale paralysante, crise des migrants et perte d’emplois dans les zones urbaines et rurales, la nation a tout géré. En septembre 2021, le pays avait administré plus de 80 crores de vaccinations, dont 75 % sont la première dose et 25 % la deuxième dose. La vaccination contre le COVID-19 est le seul espoir de préparer le pays à une crise similaire à l’avenir. Cependant, c’est une tâche ardue, en particulier dans l’Inde rurale.

La deuxième vague a durement touché l’arrière-pays. Avec plus de 1,4 milliard de personnes résidant dans l’Inde rurale, cela a été la priorité du gouvernement. Au milieu de l’année, alors que les efforts pour vacciner les citoyens augmentaient, la pénurie de vaccins et l’hésitation à vacciner paralysaient les efforts.

Malgré l’augmentation récente des vaccinations en milieu rural, de nombreux États sont encore à la traîne. Ainsi, pour assurer le succès de la campagne de vaccination COVID en Inde, la vaccination doit atteindre la porte des villages les plus reculés. Nos apprentissages antérieurs des campagnes passées comme la polio et mes apprentissages récents de la campagne de vaccination du Maharashtra rural offrent de l’espoir et peuvent s’étendre à travers le pays.

1) Répondre aux hésitations liées au COVID-19 : Alors que le nombre croissant de jabs pris dans l’arrière-pays suggère que l’hésitation du COVID-19 s’estompe progressivement. Cependant, le taux de participation dans les villages les plus reculés, en particulier les communautés tribales, est faible. Shobha Deshmukh, une bénévole de santé communautaire, soutenue par une organisation à but non lucratif dans le village d’Asanpoi à Raigad, a reçu la confiance de la communauté pour tous ses besoins en soins de santé primaires. Cependant, lorsqu’elle est allée mobiliser la communauté pour la vaccination, elle n’a pas été bien accueillie et les gens lui ont demandé de partir. Elle a profité du soutien des membres de la communauté vaccinés pour partager leurs expériences. En outre, le responsable local du Gram Panchayat a également aidé à nouer des relations avec les membres réticents de la communauté et à renforcer la confiance entre eux. Ensemble, ils ont réussi à briser les mythes des villageois et à assurer le succès des vaccinations dans la communauté. L’apprentissage clé est de créer des héros locaux et de les laisser communiquer pour instaurer la confiance.

2) Campagnes de vaccination mobiles : Pour les zones les plus reculées, les centres de vaccination les plus proches sont loin. Avec une connectivité limitée, atteindre ces centres de vaccination est une journée complète pour les membres de la communauté en raison des modes de transport limités. Pour beaucoup de ceux qui survivent avec un salaire journalier, le fait de ne pas travailler pendant une journée signifie qu’il n’y a pas de nourriture sur la table pour la famille ce jour-là. Pour les personnes âgées et les personnes handicapées également, voyager loin est un défi. Dans de tels cas, les campagnes de vaccination mobiles ont été couronnées de succès. L’administration du district de Raigad a pris l’initiative de la campagne de vaccination en porte-à-porte soutenue par une organisation à but non lucratif avec Mobile Vaccination Vans et a vacciné plus de 15 000 membres de la communauté rurale dans les villages les plus reculés. De plus, ces camionnettes mobiles peuvent aider à la vaccination sur les lieux de travail de la main-d’œuvre – dans les fermes, les sites commerciaux et de projet.

3) Récompenses et reconnaissances pour les pionniers de la communauté : Les renforcements positifs dans la communauté sont une étape petite mais à fort impact dans l’intensification de toute initiative. Cela peut être au niveau de l’autonomie locale ou au niveau du district. Reconnaître les membres de la communauté qui font un travail exemplaire dans la mobilisation des villageois, peut agir comme un renforcement positif pour que les acteurs du changement poursuivent leurs efforts. Par exemple, les membres de Gram Panchayat du village de Turbe Khurd à Poladpur ont félicité l’employée de l’ASHA pour son travail pendant la vaccination et la gestion du COVID-19 en reconstituant ses kits médicaux.

4) Participation et appropriation de la communauté : Alors que le gouvernement continue de diriger la campagne de vaccination à travers le pays, la disponibilité des soins de santé de première ligne est limitée et surchargée. Cela peut être mieux résolu si les membres et les dirigeants de la communauté prennent la responsabilité de motiver et de mobiliser les villageois pour la vaccination.

J’ai été impressionné par ce que j’ai vu récemment à Raigad. De nombreux comités villageois soutiennent les campagnes de vaccination en planifiant et en fournissant un soutien logistique. Les membres de la communauté s’approprient en s’adressant aux centres de santé médicaux pour organiser des camps de vaccination dans leur village. Dans le village de Barasgaon, le taux de participation à la vaccination était faible. C’est alors que dix femmes autonomisées ont mobilisé les villageois en visitant chaque maison, en comprenant leurs hésitations pour la vaccination et en les soutenant avec les informations nécessaires à travers des experts et des expériences de membres de la communauté vaccinés. Ils ont convaincu le personnel médical de reprogrammer le camp et ces femmes l’ont organisé et géré. Environ 409 membres de la communauté ont été vaccinés dans le village.

5) Alors que les communautés prennent l’initiative à la base, je pense que les entreprises devraient également prendre l’initiative de soutenir les campagnes de vaccination à proximité de leurs opérations. En partenariat avec le gouvernement, ils peuvent apporter un soutien logistique et/ou en mobilisant les communautés dans leurs zones d’intervention.

Le succès de la campagne de vaccination COVID-19 nécessite une couverture plus rapide de la population éligible, et cela est possible grâce à un engagement plus fort avec les communautés, en leur donnant des messages corrects et en exécutant les campagnes de vaccination mobiles en temps opportun. Une collaboration active entre toutes les parties prenantes – communautés, organisations à but non lucratif, services de santé gouvernementaux et donateurs est essentielle. Ces enseignements tirés de l’Inde rurale sont des solutions simples et évolutives. Cela doit et peut être fait pour nous sortir tous de cette crise et assurer une Inde saine et heureuse.

(L’auteur est cofondatrice de la Swades Foundation et travaille à temps plein en tant qu’administratrice/directrice générale. Elle est également membre du Conseil consultatif du secteur des affaires d’ONU Femmes (BSAC). Elle a également été l’une des fondatrices-directrices de UTV (qui fait maintenant partie de Walt Disney Company India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

