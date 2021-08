Façonner l’avenir des loteries en ligne grâce au Bitcoin

in

La pandémie de Covid-19 a beaucoup changé dans les industries existantes, et certains secteurs notables comme la loterie se développent en conséquence. Avant la pandémie, l’industrie de la loterie traditionnelle fonctionnait sur la base de points de vente physiques, mais cela est en train de changer à mesure que les parties prenantes adoptent les écosystèmes numériques.

Mieux encore, l’arrivée des actifs cryptos révolutionne l’industrie, la rendant accessible à l’échelle mondiale. Cet article passera en revue Crypto Millions Lotto, propriété de Wilmington Holdings PLC, enregistrée au Royaume-Uni, l’un des acteurs qui a intégré Bitcoin dans ses opérations pour permettre une plus grande participation à certaines des plus grandes loteries au monde.

À la tête de Crypto Millions Lotto se trouve le vétéran des marchés financiers Sulim Malook; Son expérience remonte aux années 1990, lorsqu’il était trader d’options spécialisé dans les contrats à terme sur obligations d’État sur le London International Financial Futures Exchange (LIFFE). Cette fondation a conduit Sulim à développer une application boursière pour BlackBerry qui a ensuite été transformée en un jeu de loterie basé sur le prix des actions.

En fin de compte, Malook a vendu l’application boursière à une société sud-américaine dont le créneau est les loteries en ligne. Comme le destin l’a voulu, les demandes commerciales de l’industrie croissante de la loterie ont motivé Malook à développer des solutions qui pourraient faciliter la participation mondiale. Crypto Millions Lotto est né de ce processus.

À propos du loto Crypto Millions

Contrairement aux loteries traditionnelles, qui sont principalement basées sur des achats de fiat et de cartes, Crypto Millions Lotto offre aux participants la possibilité de jouer aux loteries via Bitcoin. Essentiellement, cette initiative fonctionne comme une loterie Bitcoin, ce qui signifie que les utilisateurs achètent des « jetons » sous la forme de BTC et peuvent vendre les pièces pour de l’argent fiduciaire s’ils gagnent une loterie particulière.

Agréé par le gouvernement de Curaçao, Crypto Millions Lotto agit en tant que facilitateur ou point d’accès à huit loteries internationales. Ces loteries sont disponibles dans 180 pays, une avancée considérable par rapport à l’industrie de la loterie traditionnelle, limitée par les juridictions. Idéalement, Crypto Millions Lotto utilise Bitcoin pour contourner les obstacles transfrontaliers et accéder à des loteries lucratives.

Certaines des principales loteries présentées par Crypto Millions Lotto incluent Mega Sena (Brésil), Oz Lotto (Australie), Superenalotto (Italie), 6aus49 (Allemagne), Euromillions, UK National Lottery, LottoMax (Canada) et Loto 7 (Japon) . Les utilisateurs de Crypto Million Lotto peuvent acheter du BTC et jouer à n’importe laquelle de ces loteries, avec une chance de gagner entre 10 et 250 millions de dollars.

Source de l’image: Loto Crypto Millions

En particulier, Crypto Millions Lotto agit uniquement en tant que facilitateur pour les loteries. Quant aux gains, ils sont déterminés en fonction des résultats officiellement télévisés par chaque loterie nationale. Les utilisateurs dont les numéros gagnent à la loterie peuvent retirer leurs « jetons » Bitcoin via Crypto Millions Lotto pour recevoir leurs prix le même jour.

En plus de la loterie Bitcoin, Crypto Millions Lotto propose également des jeux en ligne et des casinos où les utilisateurs peuvent jouer via des unités de microbitcoin (μBTC); une unité équivaut à 0,000001 BTC. Certains des jeux passionnants auxquels les utilisateurs peuvent jouer incluent Super Reno, Caribbean Poker, Black Jack, Bonnie & Clyde et 777Heist, entre autres.

Paiements et encaissements

Comme mentionné ci-dessus, Crypto Millions Lotto ne prend en charge que Bitcoin. Les utilisateurs dont l’argent est en fiat ou en carte doivent le convertir en crypto pour jouer aux loteries disponibles. Une fois qu’ils se sont inscrits, Crypto Millions Lotto offre aux utilisateurs une adresse Bitcoin, leur permettant de transférer BTC d’un autre portefeuille vers le compte Crypto Millions Lotto. Il convient également de noter que le dépôt minimum de la plateforme est de 12,50 $ en BTC.

Lors de l’encaissement, Crypto Millions Lotto présente un moyen plus efficace par rapport aux contreparties traditionnelles. La plate-forme utilise Bitcoin pour faciliter les paiements le jour même des gains de loterie plutôt que de s’appuyer sur les réseaux de paiement existants. C’est l’une des principales fonctionnalités de pointe de cette loterie centrée sur Bitcoin. Les utilisateurs peuvent transférer leurs gains Bitcoin vers d’autres portefeuilles et les retirer via des échanges cryptographiques ou d’autres marchés d’actifs numériques.

Bien que l’inscription au Crypto Millions Lotto ne nécessite pas de KYC, les utilisateurs doivent fournir une preuve d’identité avant de pouvoir collecter des gains de plus de 1 BTC.

Programmes de bonus et références

Comme la plupart des initiatives de loterie, Crypto Millions Lotto propose un bonus d’affiliation et un programme d’affiliation pour inciter à l’adoption. Les nouveaux utilisateurs de la plate-forme reçoivent six entrées gratuites aux jeux de loterie disponibles, ce qui les rend éligibles pour gagner un prix avant même de déposer un BTC. Cependant, les prix sont plus élevés pour les utilisateurs qui allouent Bitcoin aux jeux de loterie.

Le programme d’affiliation Crypto Millions Lotto permet aux utilisateurs de gagner du Bitcoin en parrainant leurs amis ou associés. Ce programme fournit aux utilisateurs un lien partageable pour activer une commission basée sur les joueurs qui s’inscrivent, effectuent un dépôt et participent à l’un des tirages au sort disponibles.

Le saviez-vous Crypto Millions Lotto a été sélectionné comme programme d’affiliation de crypto-monnaie à surveiller en 2021.

Une fois qu’un utilisateur s’est inscrit au programme d’affiliation Crypto Millions Lotto, il peut suivre ses gains en temps réel. Le projet a établi une commission de 15 % sur les ventes les plus importantes pour les filleuls qui achètent un billet et un remboursement de 5 % pour les gains de leurs joueurs. De plus, les affiliés dont les joueurs interagissent avec d’autres jeux peuvent gagner entre 25 % et 35 % du revenu net du jeu.

Source de l’image: Loto Crypto Millions

Confidentialité et sécurité

La sécurité et la confidentialité des données sont parmi les principales préoccupations de tout acteur du marché au cours de cette décennie. Crypto Millions Lotto utilise la technologie blockchain pour crypter et sécuriser les détails de paiement. Malgré le fait que l’adresse Bitcoin soit publique et accessible, la plateforme ne révèle pas les informations privées des utilisateurs.

Selon une ventilation de l’approche de sécurité, Crypto Millions Lotto utilise une stratégie en trois parties pour assurer la sécurité et la confidentialité des données. Premièrement, les serveurs de la plateforme sont basés en Suisse, où ils doivent répondre à des normes de sécurité strictes. Ces serveurs sont accrédités ISO/IEC et certifiés Tier 3.

La deuxième stratégie consiste à stocker les Bitcoins des utilisateurs dans une chambre froide, ce qui rend difficile pour les acteurs malveillants de compromettre les fonds. Enfin et surtout, Crypto Millions Lotto garantit tous les jackpots, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter des incertitudes qui affectent souvent les paiements de loterie.

L’avenir de l’industrie de la loterie est numérique

Alors que le monde devient de plus en plus connecté au numérique, la plupart des industries traditionnelles existantes ont intégré des solutions numériques sous une forme ou une autre. Le changement peut être observé dans l’industrie de la loterie, des magasins physiques aux sites Web en ligne où les utilisateurs peuvent acheter des billets pour participer à divers tirages au sort. Cependant, une solution globale dans le créneau des paiements faisait encore défaut jusqu’au début des monnaies numériques.

Avec Bitcoin maintenant dans l'image, il est clair que les loteries en ligne comme Crypto Millions Lotto façonneront probablement l'avenir de cette industrie. Selon Sulim Malook, PDG de Crypto Millions Lotto, Bitcoin était le facteur manquant dans la mondialisation de l'industrie de la loterie.

« Jouer à des jeux transfrontaliers avec une carte de crédit ou tout autre mode de paiement traditionnel est lourd de complications et de frustrations, telles que la possibilité d’effectuer ou de bloquer le paiement, le taux de change et les délais de paiement. L’utilisation du bitcoin pour une loterie numérique supprime tout cela car il n’y a pas de frontières. »

Suite à l’évolution des monnaies numériques et des loteries en ligne, l’écriture sur le mur indique une éventuelle intégration. Des pionniers comme Crypto Millions Lotto débloqueront probablement plus de solutions pour révolutionner l’industrie de la loterie.