Façons d’envoyer des fichiers volumineux par courrier électronique en 2021 | La technologie

Au fil du temps, la technologie s’est améliorée, ce qui était auparavant des processus ou des documents très simples, sont maintenant un énorme ensemble de données. Nous partageons des photos et des vidéos de haute qualité en ligne car la connexion s’est également améliorée et nous avons des systèmes de stockage plus efficaces.

Cependant, toutes ces améliorations échouent lorsque vous essayez d’envoyer un fichier très volumineux par courrier électronique, le service nous indique qu’il ne peut pas être envoyé. Gmail et toutes les autres plateformes de messagerie ont une taille limite pour les pièces jointes, ce qui limite grandement la tâche.

Heureusement, d’autres options ont été créées en parallèle pour envoyer de grandes quantités de données par mail. D’un côté nous pouvons les télécharger sur un service de stockage en nuage Comme Google Drive ou Dropbox, nous l’enregistrons et le transmettons à l’autre personne. Autre, nous pouvons simplement utiliser des outils pour transférer des documents volumineux rapidement et facilement comme WeTransfer.

Ce sont les options les plus populaires, mais il y en a beaucoup plus. Dans la liste suivante, nous expliquons ceux qui ont été imposés à la majorité et certains quelque peu inconnus qui peuvent être une découverte pour ceux qui recherchent une solution rapide, bon marché et sûre. Nous avons essayé que toutes les options aient une version gratuite d’au moins 5 Go, ou du moins qu’ils font partie d’un service plus large tel que l’abonnement Amazon Prime.

Dropbox, par exemple, nous l’avons laissé de côté car, bien qu’il soit l’un des plus connus et assez fonctionnel et sécurisé, il n’offre que 2 Go gratuits et est un peu en deçà par rapport à la concurrence. Voici la liste des options que nous recommandons :

Envoyer un gros fichier par e-mail :

Compresser le fichier

Nous allons commencer par la solution la plus simple et la plus complémentaire à toutes celles qui vont suivre. Compresser un fichier n’est pas une option miraculeuse, mais cela permet à ce que nous voulons envoyer de peser un peu moins. Sous Windows, par exemple, un document de 90 Mo peut être compressé à 60 Mo.

Cependant, cette réduction de poids peut être bénéfique pour télécharger ou télécharger le fichier plus rapidement sans saturer le réseau, pour éviter cette limite de taille imposée par le service de messagerie, ou que le fichier occupe moins d’espace dans le cloud si nous l’enregistrons dans un service de stockage pour l’envoyer.

Dans Windows pour compresser, cliquez sur le bouton droit, recherchez l’option “Envoyer vers” et sélectionnez “Dossier compressé (zip)”. Sur Mac, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le fichier pour faire apparaître le menu avec l’option “Compresser”. Ce processus peut également être effectué avec plusieurs fichiers en même temps.

Gmail et Google Drive

Maintenant que nous avons compressé tout ce que nous voulons envoyer dans un dossier un peu plus petit, s’il s’agit toujours d’un très gros colis à envoyer facilement par courrier, nous devons recourir aux plateformes de stockage cloud. Pour les utilisateurs de Gmail, Google Drive est l’une des premières options.

Google offre 15 Go gratuits à tous les utilisateurs disposant d’un compte Google dans lequel les fichiers téléchargés sur Google Drive, les photos enregistrées dans Google Photos et les e-mails reçus et envoyés dans Gmail sont enregistrés. Avec cet espace disponible et géré entre les trois applications, nous pouvons envoyer les fichiers par mail. Si vous avez besoin de plus de capacité, vous pouvez choisir d’activer un abonnement payant.

Depuis Gmail, si un fichier est très volumineux, la première option offerte aux utilisateurs est de le télécharger sur Drive et de partager un lien pour que l’autre personne puisse le voir et le télécharger. Lorsque vous savez qu’il a été téléchargé et que l’autre personne a déjà reçu ce que vous vouliez lui envoyer dans son intégralité, n’oubliez pas de le supprimer de votre compte Drive pour garder ces 15 Go d’espace libre aussi propres que possible.

Dépôt de courrier et iCloud

Dans le cas d’Apple, ses utilisateurs ont la possibilité de télécharger des fichiers volumineux dans des e-mails via iCloud. Là, ils sont cryptés et sont conservés 30 jours. La limite par fichier est de 5 Go, mais le total est de 1 To par utilisateur.

Comme dans Google Drive, ce système envoie le fichier avec un lien pour les utilisateurs qui n’ont pas de compte Mail Drop pour le télécharger. Mais s’ils sont également des utilisateurs de Mail, le fichier apparaîtra dans le courrier de la manière habituelle, comme s’il s’agissait d’un petit fichier.

Pour activer cette fonction, vous devez d’abord l’activer dans le menu Mail, dans la section Préférences, puis Comptes, Informations sur le compte et enfin nous activons Envoyer des pièces jointes volumineuses avec Mail Drop. Une fois activée, cette fonction peut être utilisée depuis n’importe quel email auquel nous souhaitons joindre un fichier, le système nous demandera si nous voulons utiliser Mail Drop.

Amazon Drive

Tenant compte du fait que Google a établi une nouvelle limite d’espace pour Drive de 15 Go. Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus d’espace de stockage dans le cloud et envoient fréquemment des fichiers volumineux, il est nécessaire de trouver d’autres services qui servent d’alternative.

Si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime pour effectuer des achats dans la boutique en ligne, ou profiter des films et séries Prime Video parmi d’autres services proposés par Amazon, il semble naturel de profiter de la plateforme Amazon Drive. C’est peut-être l’un des services les moins exploités, mais celui pour lequel tous vos abonnés paient.

C’est 5 Go de stockage partagé avec Amazon Photos cela peut aider à un moment précis que nous voulons envoyer un fichier volumineux et dans Google Drive ou d’autres services nous ne nous adaptons pas. Il est également possible de contracter un plan de paiement supplémentaire pour cette plate-forme si nous voulons étendre cet espace.

Vous êtes un client Amazon Prime ou envisagez de l’être, mais connaissez-vous vraiment tous les services que vous pouvez utiliser avec l’argent que vous payez chaque mois ? Ici vous les avez tous.

WeTransfer

Il existe une autre option différente des services de stockage en nuage tels que Google Drive, Dropbox ou Amazon Drive qui vous permettent d’enregistrer des photos, des vidéos et toutes sortes de fichiers, en plus de les partager. L’alternative est des plateformes telles que WeTransfer, parfaites pour envoyer rapidement des fichiers volumineux d’un e-mail à un autre.

Gratuitement, cette plateforme nous permet d’envoyer jusqu’à 2 Go en taille. Son succès réside dans la simplicité de son système. Vous entrez sur le Web, indiquez le destinataire et l’expéditeur du message, rédigez l’e-mail comme d’habitude et joignez les fichiers.

WeTransfer envoie tout en votre nom et donne à l’autre personne une semaine pour télécharger le contenu. De plus, vous pouvez désormais modifier l’option de courrier électronique pour un lien que vous pouvez transmettre à l’autre personne et le télécharger avec lui.

Si vous devez envoyer des fichiers volumineux, WeTransfer est le meilleur service que vous trouverez : il vous permet d’envoyer des fichiers volumineux sans vous inscrire et uniquement par la poste.

TofeeShare

TofeeShare est très similaire à WeTransfer, mais avec la différence importante qu’il n’a pas de limite. Vous pouvez envoyer des fichiers de n’importe quelle taille et il n’y a pas de stockage du fichier entre le destinataire et l’expéditeur. Le contenu est envoyé via P2P, un modèle de communication décentralisé, sans serveur central, dans lequel chaque partie ou utilisateur agit de manière égale et peut avoir le rôle de serveur ou de client.

Sa seule limitation est que ce gros fichier ou dossier ne peut être envoyé qu’à un seul destinataire, nous ne pouvons pas l’envoyer à plusieurs personnes en même temps. Pourtant, c’est un système gratuit et facile à utiliser qui peut donner beaucoup de jeu.

Le fichier est partagé avec un lien ou QR code et son téléchargement est disponible tant que la fenêtre du navigateur reste ouverte. Ce n’est pas un système très pratique à cet égard, mais il permet d’envoyer facilement et gratuitement des fichiers volumineux.

Ils s’engagent également à respecter la confidentialité des utilisateurs, chiffrement du contenu de bout en bout. TofeeShare garantit dans ses règles de confidentialité qu’il ne stocke aucune donnée, qu’il respecte la loi européenne GDPR. Le site Web ne suit que le nombre de visiteurs, mais de manière anonyme, afin que nous puissions avoir l’esprit tranquille.

Briser

La dernière alternative que nous proposons, bien que cela ne signifie pas que ce soit la pire, est Smash. Cette plateforme est financée avec plusieurs plans de paiement, mais elle dispose d’une version gratuite très intéressante. De plus, son interface est on ne peut plus simple.

Par e-mail, avec un lien ou par Slack, Smash vous permet de mettre en ligne un fichier sans limite de taille et l’envoyer à une autre personne rapidement et facilement. Dans la version payante, le contenu est stocké dans le cloud pendant 14 jours pour le téléchargement et si le fichier fait plus de 2 Go, l’envoi n’est plus une priorité pour le système, mais cela ne veut pas dire qu’il met beaucoup de temps à arriver.

Il propose également un e-mail de confirmation pour savoir que l’autre personne l’a reçu et téléchargé. Concernant les méthodes de sécurité, les envois peuvent être protégés par mot de passe et cryptés. Il a des applications pour macOS, iOS et Android, c’est l’une des options de livraison les plus complètes et gratuites.

Il existe de nombreux services tels que WeTransfer, Smash ou TofeeShare pour envoyer les fichiers sans les stocker dans le cloud. Cependant, nous devons être très prudents avec les conditions de confidentialité, lire attentivement les règles de la plate-forme et nous assurer que pas cher ne coûtera pas cher en termes de sécurité et de confidentialité.