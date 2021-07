Façons d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies – Comment le faire en toute sécurité ?

Les crypto-monnaies sont utilisées très fréquemment dans le monde comme forme de transaction. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles tant de personnes utilisent des transactions cryptographiques, parmi lesquelles des niveaux élevés de confidentialité, de sûreté et de sécurité.

Mais il y a certaines choses que vous devez savoir lorsqu’il s’agit d’effectuer des transactions de crypto-monnaie. Garder ces choses à l’esprit peut vous aider à effectuer des transactions cryptographiques en toute sécurité, où que vous soyez.

Pour pouvoir envoyer ou recevoir des crypto-monnaies, vous devez d’abord posséder un portefeuille de crypto-monnaies. L’envoi de différentes crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether, Litecoin ou autres peut différer un peu sur différents portefeuilles, car chacune des pièces a ses propres options de portefeuille, mais l’idée générale derrière les transactions est la même.

La première étape que vous devrez faire est d’aller au portefeuille où vous avez des fonds. Après cela, vous devrez rechercher une page appelée envoyer/recevoir. Après cela, vous pourrez choisir si vous souhaitez envoyer ou recevoir des crypto-monnaies dans votre portefeuille.

Si vous envoyez la crypto-monnaie à quelqu’un, vous devrez fournir l’adresse de portefeuille publique du destinataire et choisir la quantité de crypto que vous souhaitez envoyer. Après cela, vous devez vérifier si tout est correct et vérifier la transaction. Pour ce qui est de recevoir des fonds, il n’y a pas grand-chose à faire. Tout ce que vous avez à faire est de partager votre adresse de portefeuille publique avec l’expéditeur.

Les réseaux cryptographiques – Qu’est-ce que c’est ?

Il existe de nombreux réseaux disponibles sur le marché qui prennent en charge les transactions cryptographiques. Par exemple, OMNI est l’un des protocoles les plus connus disponibles sur le marché qui permet aux gens du monde entier de créer leurs propres jetons basés sur la blockchain Bitcoin.

Il existe également de nombreux autres disponibles sur le marché, comme ERC20 avec Ethereum étant un jeton natif, TRC20 qui utilise TRX comme jeton natif, BEP20, BEP2 et bien d’autres. Tous ces éléments sont créés pour permettre des transactions rapides et faciles de blockchain à blockchain. Lorsque vous retirez vos crypto-monnaies d’un échange centralisé vers une adresse externe, les réseaux jouent un rôle énorme. Des informations plus détaillées sur les réseaux de jetons et leur sujet peuvent être trouvées dans cet article.

Choisir le mauvais réseau peut être une énorme erreur, ce que vous ne voulez pas qu’il se produise. Mais ce n’est pas la seule erreur qui peut arriver lorsque vous retirez des crypto-monnaies.

En plus de choisir le mauvais réseau, vous pouvez également choisir la mauvaise pièce. Il existe de nombreux réseaux qui se ressemblent beaucoup et les confondre peut être assez dangereux. Une autre chose très importante à garder à l’esprit est les frais de transaction. Certaines personnes ont tendance à les oublier, et cela peut avoir un impact énorme sur vos fonds.

Comment fonctionnent les transactions cryptographiques ?

Il y a plusieurs choses dont vous avez besoin pour effectuer des transactions cryptographiques. Comme nous l’avons déjà dit, vous avez besoin d’un portefeuille crypto où vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Les portefeuilles sont un stockage en ligne pour les crypto-monnaies, et ils peuvent recevoir, envoyer et stocker des cryptos. Pour envoyer de l’argent à quelqu’un, vous aurez besoin de son adresse de portefeuille.

Il s’agit d’une chaîne alphanumérique qui distingue les différents portefeuilles. Une fois le paiement initié, il doit être vérifié. Par exemple, si vous envoyez des bitcoins, la transaction en attente sera envoyée au réseau pour vérification. Ce processus est effectué par des ordinateurs qui maintiennent le réseau, souvent appelés mineurs. Une fois la transaction vérifiée, elle est ajoutée à la blockchain. Bien que ce processus puisse sembler un peu complexe, il n’est pas du tout difficile à comprendre.

Pourquoi les transactions cryptographiques sont-elles nécessaires ?

Il existe de nombreuses raisons différentes pour lesquelles quelqu’un voudrait envoyer ses crypto-monnaies ailleurs. À ce jour, de nombreuses entreprises acceptent les paiements utilisant des crypto-monnaies, ce qui signifie que vous pouvez envoyer des cryptos à quelqu’un pour acheter un certain produit ou service.

D’un autre côté, certaines personnes utilisent des transactions cryptographiques pour financer leurs comptes de trading cryptographiques. Il existe de nombreux commerçants de crypto sur le marché qui investissent chaque jour sur le marché. Après avoir reçu des bénéfices, ils utilisent des transactions cryptographiques pour obtenir leur argent sur leurs portefeuilles numériques.

En fait, le crypto trading est devenu très populaire ces dernières années. De nombreuses personnes échangent des cryptos chaque jour et leur popularité augmente de plus en plus. L’une des principales raisons de la popularité de la cryptographie est la facilité avec laquelle il est devenu de les échanger.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir un compte avec l’une des bourses disponibles sur le marché et vous êtes prêt à partir. Vous n’avez même pas besoin d’échanger vous-même les crypto-monnaies, de nombreuses personnes utilisent différents types de robots de trading crypto créés pour le trading automatisé.

La raison pour laquelle les gens s’envoient des crypto-monnaies varie. Certaines personnes le font pour acheter différents types de produits ou de services, d’autres le font pour financer leurs comptes de trading, etc.

Les transactions cryptographiques présentent de nombreux avantages. Cependant, vous devez vous assurer que vous êtes concentré lorsque vous envoyez vos crypto-monnaies quelque part, pour vous assurer que tout est correct avant de vérifier la transaction.